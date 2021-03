Настоящата година се очертава да бъде една от най-трудните за Huawei. Корейският производител трябва да се примири с актуалната ситуация в пазара на смартфони. Tърговските санкции поставиха Huawei се отразиха сериозно на дългосрочните им планове. Забраните за доставка на хардуер и използване на Android се отразиха доста негативно на бизнеса на компанията през последните месеци.

Все пак Huawei планират да продължат да представят устройства от висок клас през 2021г. Премиум смартфоните ще имат ключово значение за оцеляването на китайския производител през годината. Водеща роля за този процес ще имат смартфоните от серията Huawei P50. Първоначално се очакваше да видим премиерата през март, но това не се случи, тъй като компанията се нуждае от още няколко седмици.

Oт Huawei се надяват да постигнат споразумение с новата държавна администрация на САЩ, което да отмени настоящите забрани срещу китайския бранд, съобщава GizmoChina. На този етап, обаче няма ясни индикации, че това са плановете на американското правителство.

В контекста на специфичната ситуация Huawei ускориха разработката на алтернативна операционна система с името HarmonyOS. Този софтуер е предназначен да се използва от следващите смартфони на компанията, както и всичките им нови хардуерни продукти. В това число влизат лаптопи, умни часовници, смарт джаджи, рутери и дори автомобили.

Според последните данни Huwei ще представи операционната система и предстоящата серия от смартфони през април. Компанията подготвя две отделни събития, които ще се проведат между 22 и 27 април. Слоганите им ще бъдат съответно “Wisdom Connecting Everything, Wisdom and Hundreds of People” и “Art Deconstruction, Meet the Future".

Първото събитие ще е свързано с премиерата на HarmonyOS 2.0. Разработчиците ще разберат повече по време на HDC конференцията (24-26 април). Съвсем логично е да видим и първите устройства, които ще са базирани на операционната система. Премиерата на Huawei P50 вероятно ще бъде на 27 април, като масовата дистрибуция ще е през май.

