Името The Area 120 може и да не ви е познато, но това е дивизия на Google, която експериментира с разрaботката на иновативни приложения. Последният им продукт се казва Tangi и представлява видео приложение, предлагащо различни социални функции. Основната цел на Google Tangi е да позволи на потребителите да създават кратки клипове от смартфоните. Максималната продължителност е 60 секунди, като съдържанието е разделено в категории като "Art", "Cooking", "DIY", "Fashion", "Beauty", "Lifestyle" и др. Потребителите разбира се могат да коментират видео клиповете и лесно да ги споделят със своите приятели в социалните мрежи. На този етап Google Tangi може да се използва единствено от устройствата с iOS, но се очаква скоро да бъде налично и за Android. Въпреки това съдържанието в Google Tangi е достъпно за всеки, който инсталира приложението по цял свят. Любопитен факт е, че името представлява комбинация от думите "TeAch aNd Give it", съобщава AndroidCommunity. Официалното описание на Google за Tangi е онлайн общност, в която креативни потребители могат да се вдъхновят с нови идеи и да се свържат с други свои съмишленици. Специална функция с името "Try It" позволява да изпробвате нови неща и допринася за връзката между авторите на съдържание и техните последователи. Google Tangi все още е в начална фаза на разработка и все още не знаем кога да очакваме премиерата на приложението за Android. Още от Digital: 9 нови приложения на Google, които си заслужава да пробвате