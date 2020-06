Huawei усилено работи в посока развиване и обогатяване на портфолиото от устройства, които предлага: смартфони, носими устройства, умни устройства за дома, „Интернет на нещата“ и телекомуникационна инфраструктура, като същевременно разширява своята екосистема и затвърждава HUAWEI AppGallery като отворена иновативна платформа за разпространение на приложения.

Иновативният подход, адаптация във всеки сценарий и растежът на технологичния бранд са удостоени с 6-та позиция в престижната класация на най-иновативните компании.

Бостънската консултантска група (Boston Consulting Group - BCG) изследва и селектира 50 компании, които са достоен пример в сферата на иновациите. Престижната класация The Most Innovative Companies 2020: The Serial Innovation Imperative на BCG се фокусира върху добри стратегии, чрез които поставените цели да бъдат постигнати и надминати в дългосрочен план.

През 2014 г. Huawei заема 50-място, като с продължителна и целеустремена работа в посока иновативни решения за по-добро потребителско преживяване, преминава напред в класирането – 46-то място през 2015 г. и 48-мо през 2019 г. Тази година компанията бележи огромен скок с 42 места в класацията и стига до впечатляващата 6-та позиция.

Huawei разработва своята екосистема от взаимодействащи си устройства в рамките на един и същ интерфейс. Стратегията „1 + 8 + N“ предоставя на потребителя широк спектър от услуги и преживявания. Huawei залага на пълния потенциал на технологичните иновации, за да изведе индустрията напред в две ключови области - мобилни устройства и облачни услуги.

Брандът сътрудничи с най-добрите световни компании за разработка на приложения, за да създаде по-богато портфолио от качествени приложения. Също така, непрекъснато набира глобални разработчици за съвместна работа по разширяване на екосистемата и качественото съдържание в AppGallery. Така Huawei предоставя интелигентно изживяване на своите потребители в световен мащаб.