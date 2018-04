Spotify периодично ъпдейтват своето приложение с нови функционалности, които да улеснят работата на потребителите. За съжаление понякога актуализациите са свързани с премахване на различни опции, с които сме свикнали в профилите си. Услугата например замени полезният инструмент, който показваше текстовете на песните, които слушаме с раздела "Behind The Lyrics". Taзи секция не показва пълния текст на парчетата, а само най-важните изречения, както и информация за вдъхновението довело до записа на дадена песен. Въпросната функция е достъпна единствено на английски и само за част от разнообразния каталог, който Spotify предлага на потребителите си. Ако бихте искали отново да виждате пълният текст с лириките на любимите ви парчета е добре да знаете, че все пак има как да го направите. Не е необходимо да плащате за допълнителен софтуер, но е важно да отбележим, че метода е съвместим единствено с устройства, работещи с Android. Ето какви стъпки да следвате, за да активирате тази функция, информира MakeUseOf": 1. Първата стъпка е да отворите Google Play и да потърсите приложението QuickLyric, което може да се изтегли безплатно. 2. След като го инсталирате последвайте кратките инструкции, за да настроите профила си в Spotify. 3. Отворете своя акаунт в Spotify. 4. Изберете Settings менюто и скролнете до "Device Broadcast Status". 5. Преместете слайдъра до името на тази функция на позиция "On". ; Стартирайте парче в Spotify и докато го слушате отворете QuickLyric, където на дисплея вече ще бъде показан текста на съответната песен. Имайте предвид, че може да се наложи да настискате Refresh бутона след всяко парче, тъй като понякога не се сменят автоматично. Все пак това е бърз и удобен начин да виждате текста на песните, докато се забавлявате в Spotify. В заключение ще отбележим, че QuickLyric е достъпно и за други популярни услуги за стрийминг на музика. Oще от Digital: Как да използваме смартфона като дистанционно управление за Spotify