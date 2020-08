Няма нищо по-хубаво от това да предизвикате приятел в някоя игра. От Make Use Of предлагат да направите това като използвате някое от тези 5 безплатни приложения и сайтове за игри, които може да играете с приятели онлайн. Вместо да изтегляте няколко различни приложения или да се регистрирате за много уебсайтове, по-простият начин е да използвате приложения, които вече имат множество игри в тях. Един акаунт, много игри и възможността да играете с приятели - какво по-хубаво от това? 1. Plato (Android, iOS) Plato се фокусира върху създаването на нови приятели, докато играете благодарение на страхотната си функция за чат и „social lounges”. Social Lounges са чат стаи. Превъртете списъка, за да намерите хора от вашия район, вашата страна или с подобни интереси. Присъединете се към някоя стая и може да създадете ново приятелство. Plato има повече от 30 социални игри. 2. PlayingCards.io (онлайн) PlayingCards.io предлага най-добрия начин да играете карти с приятели. Уебсайтът има няколко готови шаблона за игри и можете да персонализирате тестето за карти и масата. След като приятелите ви се присъединят, те също могат да контролират това, което се случва на екрана. Всички движения са синхронизирани. PlayingCards.io няма вграден чат, така че ще трябва да го настроите във втори прозорец. 3. Bunch (Android, iOS) Bunch комбинира видео чат и видео игри в едно. Трябва да се регистрирате с Facebook акаунт, за да го използвате и да поканите приятелите си да се присъединят. След като настроите приложението, изберете една от вградените игри на Bunch или други игри, които сте инсталирали на телефона или таблета си. Това е едно от готините неща на Bunch - поддръжката за други приложения, Bunch не ви ограничава какво да играете. Разбира се, вие и вашите приятели ще трябва да имате инсталирани вече тези игри на телефоните си. 4. Board Game Arena (онлайн) Board Game Arena предлага най-простият начин да играете игри с приятелите си в браузъра. Създайте си акаунт, помолете приятелите си също да си създадат такъв и ги добавете. Към колекцията от игри като Carcassonne, Connect Four, Battleships, Yahtzee, Terra Mystica, Lost Cities, или Clans of Caledonia има и прозорец за чат. В случай, че не сте запознати с някоя игра, можете да научите правилата ѝ на самия уебсайт и дори да играете пробна игра срещу AI. 5. Couch Friends Couch Friends предлага игри, които можете да играете на парти, с толкова приятели, колкото искате. Всеки играе на своя телефон и всичко, от което се нуждаете, е интелигентен телевизор или компютър, който всички играчи могат да виждат. Ето как работи. Посетете Couch Friends от браузъра на основния екран и изберете една от петте игри: Bombergirl, Breakout, Space Shooter, Football или Asteroids. Избраната игра създава нова стая с уникален код. След това посетете Couch Friends в браузъра на телефона си и въведете кода. Телефоните стават дистанционни за играта, която се играе на големия екран. Вижте най-добрите безплатни игри, които може да играете в уеб браузъра