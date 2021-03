Nintendo Switch вече се превърна в един от най-продаваните продукти на компанията. Успешното представяне на оригиналната конзола продължи и със Switch Lite, който бе представен през 2019г. Японският производител подготвя още една версия, която да им позволи да се конкурират успешно със Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. От компанията няма да избързват и ще стартират продажбите на новия Switch през празничния сезон в края на годината, когато и потребителите са изключително активни. Nintendo искат да осигурят едно ключово предимство на новия модел, спрямо оригиналната версия и това е OLED дисплей. Двете конзоли от Switch серията досега имат LCD екрани. Технологията OLED се отличава с много по-реалистична картина, наситени цветове и тъмни нюанси на черното. Според информация на Bloomberg от компанията ще доставят OLED дисплеите за Nintendo Switch (2021) oт Samsung Display, които притежават най-добрата производствена технология. Новият модел най-вероятно ще може да възпроизвежда съдържание с 4K резолюция, което гарантира още по-вълнуващи мигове с любимите игри. Японският производител ще увеличи размера на тъчскрийн повърхността до 7 инча. За сравнение оригиналния модел има 6.2-инчов екран, докато при Switch Lite тази стойност е 5.5 инча. Можем да очакваме и интеграцията на по-мощен процесор в Nintendo Switch (2021). Предвидена е и премиерата на няколко интересни заглавия, които ще видим в следващите месеци. Това са Legend of Zelda: Skyward Sword HD, която ще е достъпна през юли, но също Mario Golf: Super Rush (25 юни), както и New Pokemon Snap, която ще може да се изтегли от 30 април. Геймърите ще могат да тестват още Pokemon Briliant Diamond and Shining Pearl. В заключение ще отбележим, че Nintendo Switch е втората най-популярна конзола на компанията с над 79 млн. продажби по цял свят. Oще от Digital: Nintendo Switch вече позволява да споделяте скрийношотове с компютъра