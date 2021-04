Потребителският интерфейс на Windows 10 не се е променял драстично, като компанията се фокусира върху леки промени на ключови функционалности. Стратегията на Microsoft предвижда два големи ъпдейта всяка година, които освен оптимизации предлагат и актуалните пачове за сигурност. Кликването на десния бутон на мишката предоставя достъп до много полезни функционалности. Една от опциите в това меню е "Edit with Paint 3D", която не се използва толкова много от потребителите. В същото време функцията е позиционирана сред първите възможности в допълнителния прозорец, когато кликнете върху даден файл, сред които "Open", "Create A New Video" и "Edit with Photos". Mного хора смятат, че друга по-полезна функция би могла да заеме мястото на "Edit with Paint 3D" в контекстното меню. Кликването върху тази опция ще стартира Paint 3D приложението, което за първи път видяхме в Creators Update представен през 2017г. Този софтуер позволява да създавате триизмерни изображения, за разлика от традиционните 2D снимки в MS Paint, който наследява. Компанията е обърнала внимание на желанията на своите потребители и планира да премахне "Edit with Paint 3D" от менюто, което се отваря при десен клик на файл, който съхранявате в компютъра. В момента не е възможно да скриете тази функция. Дори ако премахнете Paint 3D приложението отново ще продължи да бъде активна. Microsoft ще въведат промените със Sun Valley актуализацията, която ще е достъпна за потребителите през есента. Потребителите, които премахнат Paint 3D от своето устройство няма да имат достъп до "Edit with Paint 3D". Следващата версия на Windows 10 също така няма да инсталира предварително 3D Viewer и Paint 3D на устройствата. Oще от Digital: Как ще изглежда новият дизайн на File Explorer в Windows 10