Съхранението и споделянето на снимки с услуги като Google Photos е изключително бърза и лесна задача. Собствениците на смартфони с Android могат лесно да запазват изображенията и клиповете, които правят директно в облака. По този начин могат да ги отварят и редактират от всичките си устройства. Google Photos предлага още неограничено място за файлове, впечатляваща търсачка и разнообразие от опции, с които да управлявате своите снимки. Компанията непрестанно експериментира с нови идеи как да направи приложението още по-добро за потребителите. Така например през февруари Google представиха още един абонаментен план на цена от $8 месечно, който позволява да принтирате снимките на хартиен носител. Идеята е веднъж на всеки 30 дни да получавате по пощата албум, съдържащ кадри от колекцията ви в Google Photos. Самите изображения са автоматично подбирани от алгоритмите на Google и включват точно десет снимки от, които ще се отпечатват във 4х6 формат върху бяла матова хартия с 1/8-инчова рамка. Все пак целият процес не е напълно автоматизиран, тъй като потребителите ще имат право да извършвате редакции и да изберат друга снимка за фото албума. Съдържанието е разделяно на три основни категории: Mostly People and Pets, Mostly Landscapes и A Little Bit of Everything. Тестовете с новият абонаментен план на Google Photos стартираха още през февруари, като досега опцията бе налична единствено за ограничен брой собственици на смартфони. Причината е, че услугата за принтиране на снимките ни все още има експериментален характер. Сега разбираме повече за плановете на Google, които започнаха да изпращат съобщения до потребителите. От тях разбираме, че тестовия период е изтекъл и функцията за поръчване на принтиране на снимки срещу $8 месечно няма да е достъпна от 30 юни, съобщава Droid-Life. Oстава да разберем дали Google ще продължат да работят, за да усъвършенстват тази функциналност във Photos или окончателно ще се откажат от проекта.