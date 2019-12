Смартфоните с Android предлагат много възможности да резервите полет, да откриете подходящи хотел и да изберетe най-добрите локации в чужд град. Организирането на пътуването може да стане много лесно от Google Maps. Не бива да забравяме и виртуалният асистент Google Assistant, който също може да бъде изключително полезен в подобни ситуации. Услугата позволява бързо и лесно с гласа си да откриете най-важната информация за пътуването. Google разработили още една функция, която ще направи Google Assistant още по-полезна и позволява да извършвaте превод на чужд език в реално време. От официалния блог на компанията разбираме, че този инструмент се казва "Interpreter Mode". Интеграцията на тази функционалност ще позволи да провеждате свободен разговор с хора, които говорят чужд език, който не разбирате. Разпространението на "Interpreter Mode" вече е започнало за Android и iOS. За да активирате функцията е необходимо да използвате команти от типа на “Hey Google, be my German translator” or “Hey Google, help me speak Spanish”. След като бъде извършен превoд ще виждате препоръчителни фрази за отговор Smart Reply на базата на контекста на думите. Функцията може да превежда в реално време на 44 различни езика и е интегрирана директно в Google Assistant. Имайте предвид, че ще е необходимо време преди актуализацията да достигне до всички съвместими устройства с Android. Още от Digital: Най-добрите Android приложения за превод на чужд език