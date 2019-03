Изпращането на няколко снимки или видео от един iPhone на друг е бърза и лесна задача. Може да използвате AirDrop или ако получателят не е наблизо, може да споделяте снимки от iCloud. За да изпращате изображения от iPhone на Android смартфон или таблет, обаче, е малко по-сложно. Ето защо от Phone Arena са решили да предложат това ръководство за изпращане на снимки от iPhone към устройство с Android. Чрез Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber и др. Обичайно е хората да обменят снимки и видеоклипове през любим клиент за мигновени съобщения, като Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber, Skype, ChatOn, WhatsApp, Kakao Talk, BBM и подобни. Тези мултиплатформени услуги, достъпни както за iOS, така и за Android, са лесни за използване и ви позволяват да изпращате по няколко изображения наведнъж. Повечето от тях намалят размера на изходящата снимка, за да запазят данните и да ускорят процеса. С други думи, полученото изображение няма да бъде с първоначалното си качество. Ако това не е проблем обаче, не се колебайте да използвате някоя от тези IM услуги. Чрез имейл Всеки iPhone има напълно функционално приложение за електронна поща и дори един начинаещ потребител трябва да знае как да го използва. С негова помощ може лесно да изпратите снимка или две на приятел, независимо от марката и модела на смартфона на получателя. За съжаление, има няколко ограничения за този метод и един от тях е, че има ограничение за това колко данни можете да изпратите. Услугата за електронна поща на Apple налага ограничение от 20 MB за прикачен файл, докато Gmail ви позволява да прикачите не повече от 25 MB на имейл. Опция 1: За да прикачите изображение към имейл, задръжте пръст върху празно място в текстовото поле. Повдигнете пръста си, когато се появи меню. Изберете „Insert Photo or Video“ от него. Можете да изберете само едно изображение, като използвате този метод. Опция 2: За да прикачите няколко снимки към имейл, е по-удобно да ги поставите директно от приложението Photos. Щом стигнете до него, докоснете „Select“ в горния десен ъгъл, маркирайте изображенията, които искате да изпратите, докоснете бутона за споделяне в долния ляв ъгъл и изберете приложението Mail. Приложението за електронна поща автоматично ще компресира видеоклиповете, които прикачвате към имейлите си. Снимките могат да бъдат компресирани или изпратени в оригиналната им резолюция според вашето желание. Чрез облачна услуга Облачните услуги не се използват само за архивиране на данни. Повечето от тях ни позволяват лесно да споделяме файлове дори с потребители на Android. Dropbox и Google Drive са идеални за целта тъй като гарантират запазване на резолюцията на изображенията. Освен това услугите са безплатни, освен ако имате нужда от повече място за съхранение от това, което предоставя безплатният акаунт. Говорейки за съхранение, Dropbox предоставя възможност само за 2 GB безплатно, но можете да получите допълнително пространство, като препоръчате услугата на приятели и / или изпълните различни задачи. От друга страна, безплатният профил в Google Drive предлага 15 GB, но мястото се разпределя между профилите ви в Google+ и Gmail. Чрез използване на приложение за прехвърляне на файлове Има приложения за почти всичко, включително за бързо и лесно споделяне на файлове. Едно от тях, което работи добре и е достъпно както за iOS, така и за Android е Send Anywhere. Приложението трябва да е инсталирано на двете устройства. В противен случай няма да може да установи връзка между телефоните. Не се нуждаете от акаунт, за да използвате Send Anywhere. Изпращането на снимки и видеоклипове се извършва, като се изберат от приложението, след което се генерира уникален шестцифрен ключ. Получателят може да е потребител на Android, но трябва да има Send Anywhere на устройството си. Прехвърлянето ще започне след като потребителят въведе кода на своя телефон или таблет или сканира предоставения QR код. Чрез компютър Ако разполагате с необходимите USB кабели, можете да копирате изображения, като използвате файловия мениджър на компютъра. Процесът е доста ясен и не изисква нито достъп до интернет, нито инсталирането на допълнителен хардуер на iPhone или Android, за разлика от описаните по-горе методи. Това решение е удобно ако ще прехвърляте голям брой снимки и видеоклипове или файлове с голям размер. Вижте кaк да прехвърлим снимки от Android смартфон на компютър