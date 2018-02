Huawei ще представят официално новата си серия смартфони P20 на специално събитиe в Париж, което ще се проведе на 27 март. На тази дата ще видим не само стандартния Huawei P20, но също негови Lite и Plus версии, които ще предложат различни технически характеристики. В интернет сега се появиха нови данни, разкриващи допълнителни детайли за Huawei P20 Plus. Според информацията това устройство ще има мощна батерия с капацитет от 4000mAh, информира gsmarena.

Новият смартфон ще използва бърз процесор от последно поколение, което допълнително ще удължи времето за работа с едно зареждане. Huawei P20 Plus също така ще поддържа функцията Always On Display. Благодарение на нея потребителите ще виждат нотификации от приложениятa на началния екран без това да вреди на живота на батерията. Уведомленията се показват на черен екран без излишни анимации и визуални ефекти. Средната консумация на енергия от функцията е около 1% на час.

Tова съчетание ще превърне Huawei P20 Plus във втория смартфон на компанията след Mate 10 Pro, който разполага с 4000mAh батерия и Always On Display. Смартфонът ще работи с Android 8.0 Oreo, която предлага допълнителни софтуерни оптимизации, които удължават живота на батерията. След броени седмици ще разберем повече детайли за подобренията в Huawei P20 Plus, както и каква ще бъде цената на устройството на европейския пазар. Продажбите вероятно ще стартират дни след премиерата на 27 март.

