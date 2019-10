GPS проследяването не е нова функция в телефоните ни. Навярно сте срещали безброй приложения, с които можете да проследявате телефон чрез неговото GPS местоположение. Има обаче приложения, които са много по-добри от други, защото добавят много допълнителни функции. Тези приложения са много удобни ако искате да проследявате местоположението на децата си, възрастни или болни хора. Ако ви е трудно да изберете свое любимо приложение за GPS проследяване, не пропускайте информацията на Android Headlines. Cocospy Cocospy е не просто най-доброто приложение за проследяване на местоположението на даден телефон, но е и най-лесното за използване. Вероятно затова Cocospy се използва от милиони потребители по целия свят. Не е нужно да изтегляте приложение на телефона или компютъра си, за да проследите GPS местоположението на някого. Работи се чрез табло за управление, което може да се отвори във всеки уеб браузър. Има функция Geofencing, която ви позволява да ограничите местоположението на телефона, който проследявате до определена граница, ако желаете. Ако телефона „пресече“ тази граница, получавате сигнал. Spyic Приложението Spyic е много подобно на Cocospy. То предлага уеб базиран интерфейс за GPS проследяване, и ви позволява да наблюдавате всяко устройство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Приложението е лесно за използване, не изисква разкодиране на телефона и е доста забавно за използване. Има безброй функции, на които можете да се насладите. Find My Device Ако се чудите как да проследявате местоположението на мобилен телефон без да инсталирате софтуер, Find My device на Google е добро решение. То е с онлайн интерфейс, който ви позволява да проследявате местоположението на телефона, без да инсталирате никакво приложение на самия телефон. Вие обаче ще се нуждаете от Google ID на устройството, което искате да проследявате. Life360 Life360 е GPS тракер както за iOS, така и за Android и е друго полезно приложение, което ви информира за местоположението на вашите скъпи хора. Google Timeline Google Time е отговорът на Google на функцията на Apple, Find My iPhone. Google Time обаче работи не само на iOS, но и на Android. Можете да намерите тази опция в приложението Google Maps. За да проследите местоположението на който и да е телефон чрез Google Timeline, ще трябва да знаете Google ID на целевия телефон. Google Maps Освен Google Timeline, в Google Maps има и друга опция, която позволява споделяне на местоположение. За да я откриете трябва да отидете в таба „Share“. Тя ви позволява да изпращате местоположението си до всеки човек, който искате. Те могат да ви проследят, колкото искате. Whatsapp Знаете ли, че Whatsapp позволява споделяне на местоположението? Ако си изпращате съобщения с някого и изведнъж искате да разберете къде се намира той, можете просто да го помолите да ви изпрати местоположението си чрез Whatsapp. Вижте 5 нестандартни приложения за GPS технологията