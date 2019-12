Без значение дали имате по-стар или нов Android телефон, управлението на RAM паметта е важно умение, което е добре да владеете, смятат от Make Use Of. Ако се питате от къде да започнете, разгледайте съветите по-долу. 1. Кога се налага да управляваме RAM паметта на Android устройство? Повечето устройства от средния ценови диапазон, излезли през последните няколко години имат поне 4 GB RAM. Флагманите от 2019 година, като OnePlus 7 Pro и Galaxy Note 10 Plus, имат 12 GB. При тези модели не е необходимо да управлявате паметта. Обикновено Android е много ефективен, когато става въпрос за работа с памет. Ако проверите и установите, че цялата (или повечето) от наличната ви RAM памет се използва, не се притеснявайте – това е начинът, по който е проектирана системата да работи. Android се опитва да запази приложенията в паметта толкова дълго, колкото е възможно, така че те да се стартират отново незабавно следващия път, когато имате нужда от тях. Но когато има нужда да освободи допълнителна памет, системата ще затвори някои от приложенията, които не сте използвали наскоро. 2. Колко RAM ни трябва? До известна степен това зависи от начина, по който използвате телефона си. Ако основно използвате социални медии и сърфирате в мрежата, може се справите с много по-малко памет, отколкото ако постоянно играете PUBG или Call of Duty. За флагмана си Pixel 4, Google реши, че 6 GB ще са достатъчни, докато Samsung избра 8 GB за Galaxy S10. Но 4 GB ще са достатъчни за всички, освен за най-взискателните потребители, та дори и 3 GB. Android и Google Play Services използват до около 1,5 GB RAM самостоятелно, но те работят през цялото време. Игри като PUBG ще използват над 1 GB. 3. Разберете кои приложения използват вашата RAM памет Ключът към управлението на паметта ви е първо да разберете как се използва и кои от вашите приложения се възползват най-много от нея. Можете да направите това с инструмента Memory, който беше представен в Android 6 Marshmallow. Къде да го намерите, зависи от това каква версия на Android имате: - На Android 6 Marshmallow и 7 Nougat, отидете до Settings –> Memory. - На версии след Android 8 Oreo, Memory секцията е вътре в Developer options. За да я видите, първо отидете до Settings –> About phone, после докоснете Build number седем пъти докато се появи Developer options. После отидете до Settings –> Advanced –> Developer options –> Memory. След като сте там, можете да видите средната употреба на RAM паметта през последните три часа и последния ден. Докоснете „Memory used by apps“, за да получите пълна разбивка, кои приложения използват най-много памет. 4. Не използвайте оптимизатор на RAM паметта От години се говори, че оптимизаторите на RAM паметта не са решение за Android устройствата, въпреки това има голям брой от тях в Play Store, които продължават да събират десетки милиони изтегляния. Така че си струва да се повтори: тези приложения няма да направят телефона ви по-бърз. Както вече беше споменато, Android обработва приложенията и паметта ефективно, така че принуждаването на приложенията да се затворят ще попречи на този процес. Освен това ще направи приложенията ви да се стартират по-бавно следващия път, когато имате нужда от тях, както и да губите допълнително процесор и батерия. Ако по някаква причина трябва да затворите приложение, направете го ръчно. Докоснете бутона Recents в долната част на екрана или прекарайте пръст отдолу нагоре, ако използвате новите Android жестове. Когато се появи списъкът с последните приложения, затворете всички, от които вече не се нуждаете, като ги плъзнете. 5. Как да използвате по-малко RAM Когато работите с телефон, който няма достатъчно RAM памет, можете да подобрите производителността, като се опитате да ограничите количеството памет, която използвате. Това не винаги е лесно. Приложения като Facebook и Snapchat са известни с това, че използват много ресурси, но няма алтернатива, ако използвате тези услуги. Има обаче други стъпки, които можете да предприемете: - Намалете броя на началните екрани, които използвате, и не използвайте живи тапети или твърде много уиджити, които непрекъснато се актуализират. - Деинсталирайте приложения, от които вече не се нуждаете. - Деактивирайте предварително инсталираните приложения, които не използвате, като отидете в Settings –> Apps & notifications –> See all X apps, намерете приложението и докоснете „Disable“. - Инсталирайте всички актуализации на софтуера, когато станат достъпни - както за приложения, така и за Android системата. - Намерете алтернативни приложения, които използват по-малко памет. 6. Използвайте леките версии на приложенията Когато Google стартира Android Go за телефони от нисък клас, пусна и серия от леки приложения за Android Go като алтернатива на най-популярните си предложения. Не ви трябва обаче Go телефон, за да използвате тези приложения – те ще работят на всяко Android устройство и ще използват много по-малко RAM памет. Вижте как да преместите Android приложения на Micro SD карта