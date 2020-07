Motorola One Fusion

Motorola не крият амбициозните си планове да се превърнат отново в успешен бранд сред смартфоните. Компанията предизвика голям интерес с гъвкавия Razr (2019), но ще се фокусира към средния и ниския клас през настоящата година. Само преди седмици ви информирахме за подобренията в Motorola One Fusion+, а сега разбираме повече детайли за още един представител на новата серия. Въпросният модел се казва Motorola One Fusion и както името подсказва представлява бюджетна версия на оригиналния смартфон. Устройството запазва големината от 6.5 инча на дисплея, но вече поддържа само HD резолюция, като в малък отвор в горната част е позиционирана 8МР селфи камера. За сравнение Motorola OneFusion+ имаше Full HD екрана и 16-мегапикселов сензор отпред. На гърба отново ни очакват четири задни камери. Този път, обаче смартфона използва 48MP основен сензор, вместо 64МР при своя предшественик. Любопитното е, че останалите камери са идентични и включват съчетание от 8MP UltraWide, 5MP Macro и 2МP Depth Sensor модули. Другите технически спецификации включват още USB Type-C порт, класически 3.5-милиметров аудио жак, както и специален бутон за достъп до Google Assistant. Операционната система е Android 10, като вградената памет е 64GB, но може да се увеличи с microSD памет карта. Вградената батерия е със заряд от 5000mAh, като смартфона има още 4GB RAM. От компанията планират да продават на пазара версии в Emerald Green и Deep Sapphire Blue цветове. Бързата скорост на работа ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 710 процесор. Новото бюджетно предложение на компанията ще се продав на европейския пазар в следващите седмици. Препоръчителната цена ще бъде от порядъка на €220, което ще го превърне в едно от най-достъпните устройства в разнообразното портфолио от смартфони на Motorola. Времето ще покаже дали Motorola One Fusion може да се конкурира успешно с другите смартфони от своя клас Oще от Digital: Каква е разликата между смартфоните Motorola Moto G8 Power Lite и Moto G8 Power