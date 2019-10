Краят на октомври наближава, а това означава, че настъпва призрачната нощ на Хелоуин. В англоговорящите страни този празник се почита много, а в България е само начин да се позабавляваме и разнообразим ежедневието си. Ако искате да се потопите в духа на Хелоуин ще имате нужда от най-добрите Android приложения за Хелоуин. Ето кои са те според Make Use Of. 1. Trick or Treat Това е една забавна игра, която има за цел да ви накара да се потопите в духа на Хелоуин без да се налага да обикаляте по улиците и да чукате по вратите на хората с думите...