Microsoft е една от най-богатите технологични компании в индустрията, която обръща специално внимание на комфорта на своите служители. Добър пример в това отношение е тазгодишната класация на Forbes и специалисти от неправителствената организация Just Capital. Оказва се, че Microsoft за втори път поред оглавяват списъка с най-етични компании, които се търгуват публично на борсата. Самите рейтинги са направени на базата на множество фактори. Другите челни места в класацията се заемат от NVIDIA, Apple, Intel, Saleforce.com, както и от Alphabet позиционирани на шеста позиция. Най-интересното е отсъствието на Facebook, които са едва на 149 позиция по етичност, според Just Capital. В момента пазарната капитализация на Microsoft е $1,1 трилиона и разполага с повече от 144 хил. служители по цял свят. Общата оценка е 78.7, което е достатъчно да изпревари конкурентите си в технологичния сектор. Мicrosoft са дарили $1.4 млрд. на благотворителни организации през 2019g. Компанията също така поддържа изключително висока работна култура в офисите си, като стимулира с разнообразни инициативи своите служители. В заключение ще отбележим, че в класацията участват над 3000 брандове в повече от 100 държави и 36 различни индустрии в световен мащаб. Остава да видим дали Microsoft могат да спечелят за трети пореден път първата позиция в проекта на Forbes и Just Capital.