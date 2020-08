iOS на Apple и Android на Google са две мобилни платформи с много различни подходи към сигурност, поверителност и избор на софтуер. Миграцията от едната към другата може да бъде предизвикателство, ето защо от howtogeek обясняват как да преминете от Android към iPhone. Използвайте официалната услуга “Move to iOS” Когато за първи път настройвате вашия нов iPhone, ще бъдете попитани дали искате да го настроите като нов телефон, да прехвърлите съдържание от стар iPhone или да мигрирате от Android. За последната опция може да ползвате приложението на Apple, Move to iOS. Може да го изтеглите от Google Play на вашето Android устройство. Това приложение ви позволява да прехвърляте данни, безжично към новия си iPhone. Данните, които можете да прехвърляте, включват контакти, съобщения, снимки и видеоклипове, отметки, имейл акаунти, календари и някои безплатни приложения. Услугата е полезна, тъй като поставя тези данни в съответните им iOS приложения. Безплатни приложения като WhatsApp, Slack или Facebook също могат да бъдат изтеглени и готови за използване. Ще трябва да потвърдите вашите пароли и идентификационни данни на акаунта на новото си устройство. Как да използвате новия си iPhone? В операционната система iPhone iOS няма бутони за „назад“ или за „многозадачност“ както при Android. По-скоро имате достъп до тези функции чрез жестове или натискане на физически бутони (в зависимост от това кой модел iPhone имате). Ако на вашия iPhone липсва физически бутон Home (като iPhone X, 11 или по-нова версия), прекарайте пръст нагоре от долната част на екрана, за да отидете на началния екран. За достъп до менюто за превключване на приложения, прекарайте пръст нагоре и задръжте. За да се върнете назад, можете да плъзнете отляво надясно от ръба на екрана. Можете бързо да превключвате между приложенията, като плъзнете наляво и надясно виртуалната Home лента в долната част на екрана. Ако вашият iPhone има физически „Home“ бутон с Touch ID (като iPhone 8), натиснете го, за да отидете на началния екран. Натиснете два пъти бутона „Home“, за да може да преминете между приложенията. Control Center е полезна функция, която осигурява достъп до Airplane режима, контроли за медии, Bluetooth устройства и системни преки пътища. На iPhone без физически бутон Home, прекарайте пръст надолу от горния десен ъгъл (където е часовникът). При другите модели iPhone, прекарайте пръст нагоре от долната част на екрана. Можете да персонализирате Control Center, за да показва най-полезните за вас преки пътища. Това осигурява удобен достъп до функции като фенерче, калкулатор, портфейла и др. Много функции на iPhone могат да се изпълняват с гласови команди и Siri. За да влезете в Siri, натиснете и задръжте страничния бутон (захранването) на по-новите Face ID iPhone-и. Натиснете и задръжте физическия бутон „Home“ (Touch ID), ако вашият iPhone има такъв. Много е лесно да направите скрийншот. На iPhone без физически бутон „Home“ натиснете едновременно бутоните отстрани за захранването и за силата на звука. Ако вашият iPhone има физически бутон „Home“, натиснете го едновременно и бутона за захранването. Скрийншотите се изпращат към приложението ви Photos, но можете също да ги редактирате и споделяте моментално. Запознайте се с услугите на Apple Сега, когато притежавате iPhone, имате достъп до много услуги, запазени само за клиентите на Apple, включително FaceTime, услугата за гласови и видео-чатове на Apple. FaceTime работи между Apple устройства, така че всеки с Apple ID и устройство може да разговаря безплатно. Можете да използвате специалното приложение FaceTime или в приложението Phone да намерите контакта, с който искате да говорите, и след това докоснете иконата FaceTime. По подобен начин, iMessage е протоколът за незабавни съобщения от устройство към устройство на Apple. Услугата се интегрира безпроблемно с приложението Messages. Ако разговаряте с някого и виждате сини балони за чат, вие общувате чрез iMessage. Зелените мехурчета означават съобщения, получени чрез SMS. iMessage е безплатен и работи навсякъде, където имате интернет връзка. iCloud е облачната услуга за съхранение на Apple. Можете да я използвате, за да архивирате устройството си в облака, да съхранявате файлове или да синхронизирате данни между устройства. Можете да получите достъп до много от тези функции чрез iCloud.com. Вероятно ще трябва да платите за допълнително място за съхранение, ако искате да използвате iCloud за редовно архивиране на устройството си - получавате безплатно само 5 GB пространство. За да надградите отидете до Settings -> [вашето име] -> iCloud. Там можете да видите как се използва вашето iCloud хранилище. Докоснете „Manage Storage“, за да получите повече място или да активирате или деактивирате синхронизирането на iCloud за приложения и услуги. Най-добре е да оставите всичко включено и да закупите малко място за архивиране. По този начин, ако някога загубите или повредите вашия iPhone, можете да възстановите всичките си данни от облака. Друга услуга, която може да искате да настроите е Apple Pay. Тя ви позволява да извършвате безконтактни плащания чрез вашия iPhone (и Apple Watch, ако имате такъв). Можете да направите това в Settings -> Wallet and Apple Pay. След като добавите кредитната си карта, можете да получите достъп до портфейла си, като два пъти докоснете страничния бутон на iPhone X или по-нова версия. В iPhone SE или iPhone 8 опрете пръста си върху сензора Touch ID и го задръжте близо до устройството за плащане. Поверителност и сигурност на iPhone Никоя платформа не е напълно защитена, но iOS доказа през годините, че не е толкова податлива на злонамерен софтуер платформа, колкото е Android. Не се нуждаете от антивирусен софтуер за iOS. Няма да му бъде позволено да работи постоянно или да пази вашето устройство от потенциални заплахи, заради sandboxing средата на Apple и начина, по който iPhone се справя с многозадачността. Най-доброто нещо, което можете да направите, за да защитите вашия iPhone, е да поддържате софтуера актуализиран. Apple често издава актуализации за своите устройства, включително за по-старите модели. Всяка година iOS получава основен ъпгрейд под формата на нова версия. Обикновено се обявява през юни и се предлага през октомври. Надстройката обикновено актуализира основните приложения и добавя нови функции и подобрения на производителността. Както iMessage, така и FaceTime използват криптиране от край до край по подразбиране. Apple също многократно е отказвала да предостави достъп до потребителските данни за правителствата и органите на реда. Използваният от Face ID „пръстов отпечатък“ никога не напуска вашия iPhone и никога не е достъпен за приложения или услуги на трети страни. Вече може да използвате и „Sign in with Apple”, което създава анонимен потребителски знак за логване в услуги, без да се отказвате от вашите Facebook или Google идентификационни данни. И все пак, разумно е винаги да поставяте под въпрос мотивациите на компаниите като Apple и да се пазите сами. Вижте 7 нови функции в iOS 14, които Android вече има