През последните години, средната продължителност и качеството на съня ни постоянно намаляват, а нашите смартфони са частично виновни за това. Все още има дебат относно негативното влияние на синята светлина от екрана на телефона върху качеството на съня ни, но повечето производители вече взеха под внимание този проблем и предлагат някакъв вид опция, която да ви позволи да филтрирате синята светлина преди времето ви за лягане. Това може да ви помогне да заспите по-лесно, особено ако имате навика да четете от телефона си в леглото. От Digital Trends ще ни покажат как да включим и изключим филтрите със синя светлина за различни Android телефони и за Apple iPhone. Най-добре е обаче да настроите това да става автоматично, защото лесно можете да забравите да го включите и изключите ръчно. Как да използвате „Night Shift" на вашия iPhone Функцията „Night Shift" беше въведена с iOS 9.3. Тя ви позволява да филтрирате синята светлина и да настроите топлината на цветовете на дисплея. За да я включите, отидете на: Settings > Display & Brightness > Night Shift. Оттук разполагате с опцията „Scheduled", която ви позволява да изберете часовия диапазон, през който искате да ползвате филтъра,както и „Sunset to Sunrise", за да накарате iOS автоматично да избере този диапазон според местоположението ви. Как да използвате филтъра за синя светлина на вашия Samsung Galaxy По-голямата част от Samsung Galaxy телефоните имат опция за филтриране на синята светлина. Най-бързият начин да я включите е от бързите настройки. Потърсете опцията „Blue light filter". Можете да я докоснете, за да я включите или изключите. Другата възможност е да отидете в Settings > Display > Blue light filter. Можете да промените непрозрачността с плъзгач или да докоснете „Turn on as scheduled" и след това да изберете „Sunset to sunrise" или „Custom schedule", ако искате да зададете свои собствени предпочитани часове. Как да използвате Night Light на вашия Pixel телефон За телефоните Googlе Pixel и някои други устройства работещи със заводската версия на Android, можете да намерите опция за филтриране на синята светлина тук: Settings > Display –> Night Light. Докоснете „Schedule", за да зададете часови диапазон и да промените нивото на филтриране с плъзгача „Intensity". Как да филтрирате синята светлина на други Android телефони Различните производители са измислили различни имена за филтрите си за синя светлина, но повечето могат да се намерят на едно място. Обикновено това е в Settings > Display LG наричат функцията Comfort View, HTC и OnePlus – Night Mode, Huawei – Eye Care, Motorola – Night Display, а Xiaomi – Reading mode. Какво да правите, ако телефонът ви няма вграден филтър за синя светлина? Ако имате смартфон без вграден филтър за синя светлина или не харесвате опцията, която имате, винаги можете да опитате приложение от трета страна. Едно такова приложение за Android е Twilight.