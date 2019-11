Xerox обмислят възможността да отправят оферта за придобиване на НР Inc. Разговорите на високо равнище в компанията продължават с пълна сила. Очакванията са финансовите параметри на сделката да достигнат $27 млрд. Сумата ще бъде преведена под формата на кешово плащане и допълнителни акции, съобщава Reuters. Засега от НР Inc. не са коментирали официално информацията. Ако подобна сделка се осъществи ще доведе до сливането на бизнесите на две от най-големите американски компании в сферата на офис хардуера. Xerox също така вече са получили одобрението от голяма банка, която е поела ангажимент да осигурят част от финансирането. Именно това е големият въпрос около евентуалното придобиване, тъй като Xerox струва по-малко от HP Inc. Информацията се появява само дни след като Xerox се съгласиха да продадат своя 25% дял във Fuji Xerox. Това е съвместното им дружество с Fujifilm Holdings, като Xerox ще получат $2.3 млрд. В същото време НР Inc. продължават да изпитват проблеми в сегмента на принтерите. Така например приходите им регистрираха 5% спад на годишна база през третото тримесечие на 2019г. Още от DIgital: 7 неща, които е добре да имате предвид когато купувате нов принтер