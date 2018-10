Facebook няма добра слава. Потребителите постоянно се оплакват, че сайтът намалява продуктивността им, че пречи на личния им живот и дори, че създава понякога негативни емоции. Въпреки това, едва ли ще откриете много хора, които са взели решение да се откажат изцяло от ползването на Facebook. Информацията на Make Use Of е насочена към онези, които осъзнават недостатъците на социалната мрежа и се опитват да направят нещата малко по-добри. Съветите се отнасят за потребителите на Chrome, но не забравяйте, че можете да потърсите подобни разширения и за Opera и Firefox. New Tools And Design Разширението „New Tools And Design“ добавя толкова много страхотни неща към Facebook, че е трудно да ги проследите. Ето кратък списък с най-често използваните функции: - Скриване на двете странични ленти с един клик; - „Auto Scroll“ автоматично ви отвежда към следващата публикация във фийда ви след няколко секунди; - Добавен таймер, за да видите колко време прекарвате във Facebook; - Откриване на видеоклипове във Facebook; - Проверка на календара с едно кликване; - Достъп до прогнозата за времето във всеки град; - Други оцции според потребностите на отделните потребители Timely Щом отворите Facebook в нов таб, Timely стартира два хронометъра. Десният хронометър показва колко време е минало от момента на отварянето на Facebook в новия таб. Левият хронометър показва прекараното време във Facebook общо за целия ден. Nudge Подобно на Timely, Nudge иска да ви накара да осъзнаете колко много време губите във Facebook. А механизмът за това е наистина страхотен. Nudge визуализира времето, прекарано във Facebook, като добавя цветни пръстени към екрана, които се разрастват на всеки пет минути. Nudge също може да скрива двете странични ленти на Facebook и дори фийда. Можете да ги кликнете и да ги преглеждате по всяко време, но скриването им по подразбиране има за цел да ви напомни, че има и по-ценни неща от социалните мрежи. Private Notes Private Notes е простичко разширение, което ви дава възможност да си водите бележки във Facebook. Тези бележки се виждат само от вас и се съхраняват на компютъра ви. Ако искате, можете да архивирате тези бележки като обикновен CSV файл, който може да се отваря във всяко приложение за електронни таблици. Social Book Post Manager Опитвали ли сте някога да изтриете старите си публикации във Facebook? Това е абсолютен кошмар. Social Book Post Manager обаче опростява този процес като сканира историята на публикациите ви въз основа на филтри и открива публикации, които можете да изтриете поради давност. Вижте най-големите проблеми в сигурността на Facebook