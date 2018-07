Вероятно не знаете, но на всеки три месеца Google ъпдейтват своята атрактивна селекция с най-добри приложения и игри в Google Play. Специален екип от служители на компанията внимателно подбира и се грижи за качеството на Android Excellence секцията в онлайн магазина. Изборът е свързан с различни критерии като потребителски интерфейс, уникални функции, използване на Material Design и оптимизация за голям брой мобилни устройства. За да попаднат в Android Excellence приложенията вече трябва да са регистрирали солидни изтегляния и продажби. Google са готови с последната си селекция, която е част от юлския ъпдейт, който включва 21 заглавия. Потребителите могат да открия и изпробват възможностите на седем игри и 14 други мобилни приложения, които компанията вярва, че предлагат най-добрите характеристики на Android екосистемата. Ето и какво ни препоръчва Google: Приложения: Beelinguapp Fortune City BTFIT Letras.mus.br LingoDeer Memrise PicsArt Pocket Casts ShareTheMeal The Mindfulness App Tokopedia Trello VivaReal Wynk Music След обстоен преглед компанията препоръчва на любителите на игрите да изпробват седем отделни заглавия. Всяко едно от тях се отличава с реалистичен геймплей, иновативен дизайн и предлага уникални функции, които гарантират максимално забавление от смартфоните. Teхните имена са: Animal Crossing™: Pocket Camp Cash, Inc. Flutter: Starlight Shadow Fight 3 Shadowgun Legends War Heroes World of Warships Blitz Oще от Digital: Най-полезните трикове и съвети за Google Play