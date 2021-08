Собствениците на устройства с Android разполагат с възможността да ги локализират от разстояние с приложението FInd My Device. Необходимо е да се логнете в своя профил от предпочитан браузър, за да откриете смартфона на картата. Можете да го накарате да звъни продължително и бързо да го намерите, ако е паднал под дивана или е на друго неочаквано място. Google работят усилено над софтуерен ъпдейт, който ще подобри допълнително функционалността на Find My Device. Така например потрбителите ще имат възможността да използват другo Android устройство, за да могат анонимно да откриват смартфони от разстояние. Интересно подобрение ще бъде опцията за защита на информация в автомобилите с Android Auto. Потребителите ще могат да заключат своите профили и да не споделят поверителни данни с инфотейнмънт системите. Необходимо е въвеждането на парола, за да се отключи индивидуалния профил на автомобилите. По този начин дори някой да открадне колата няма да има достъп до Google акаунта и респективно до личната информация. съобщава 9to5google. Функцията за "споделяне" на собствеността на устройство с Android също е доста полезно подобрение. Така например представителите на малкия бизнес биха могли да локализират смартфон купен за даден служител, ако има съмнения, че е загубен или откраднат. Същото може да се каже и за членовете на дадено семейство. В допълнение към опцията за откриване на споделени смартфони ще може да избирате акаунти, които могат да използват Find My Device за откриване на устройството. Така дори да изгубите своето устройство избраните от вас хора ще могат да го намерят с Find My Device. Споделянето може да стане с генериране на линк или QR код. Oще от Digital: Google разработват Android услуга подобна на Find My на Apple