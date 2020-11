Google Photos е подходяща за услуга да запазвате и синхронизирате снимките, които правите от смартфоните. Алгоритмите на търсене на Google ще гарантират, че лесно и бързо откривате какво търсите. Можете да намирате изображения по имена, дати, описания на обекти и много др. Услугата предлага неограничено пространство, ако се съгласите да намалите резолюцията. За да запазвате мултимедийното съдържание в оригиналния си формат с максимално качество, обаче трябва да заплатите допълнителен абонамент. Вашият акаунт също така е обвързан с Google Drive, където всеки потребители може да използва безплатни 15GB място за съхранение на файлове. Ако се нуждаете от повече пространство е необходимо да платите за тази привилегия. През последните месеци Google Photos предложи няколко нови смарт функционалности за редактиране на съдържанието. Това премахва нуждата да изтегляте външно приложение, тъй като ще извършите корекциите директно от интерфейса на Photos. Компанията обаче планира да направи подобни инструменти платени, като ги интегрира като част от плановете, които предлага Google One. Google ще продължат активно да разработват и подобряват възможностите за редактиране на Google Photos. Тези актуализации, обаче няма да са безплатни за потребителите. С течение на времето все повече функции на приложението ще изискват абонамент към Google One. В интернет вече се появиха данни, че "Colour Pop", която досега бе безплатна за всички снимки и потребителите не е налична за акаунтите, които не плащат за Google One. Tака компанията ще опита да превърне огромния брой потребители, които използват Photos в поредния източник на приходи. За да продължите да използвате усъвършенстваните функции за редактиране ще трябва да платите сума от порядъка на $2 месечна. Всеки потребител можем сам да прецени дали подобна инвестиция си заслужава. Подобни решения, обаче превръщат Google One в по-атрактивно решение, тъй като става обект на все повече нови подобрения и функционалности. Работи се над поне три нови премиум инструмента с имената Dynamic, HDR и Vivid, които скоро ще станат част от Google Photos. Още от Digital: Google Photos вече не архивира по подразбиране снимките от социалните мрежи