През последните години SSD дисковете се утвърдиха като предпочитана технология за съхранениие на лична информация от потребителите. Високата скорост на работа е основното им предимство, в сравнение с класическите HDD-та. Конкуренцията между производителите помогна за поевтиняване на SSD дискове и респективно за популярността им в индустрията.

Активността в социалните мрежи, постоянното споделяне на файлове в любимите приложения и по-добрите камери на смартфоните са само част от примерите за все по-голямото количество памет, от което се нуждаем. Новите смартфони вече масово се предлагат в 128GB/256GB конфигурации.

В същото време дисковете с капацитет от 1 терабайт се утвърдиха като стандарт при лаптопите. Съхранението на файлове ще се превърне в голямо предизвикателство, особено за хората, които са активни в повече онлайн платформи и приложения. Ако пазите твърде много файлове вероятно ще се зарадвате да научите, че хард дисковете ще имат 100ТB памет през 2030г.

Екип от международни учени нямат намерение да чакат толкова дълго и работят над впечатляваща иновация.

Съвместната работа на специалисти University of Shanghai for Science and Technology (USST), RMIT University and the National University of Singapore (NUS) обещава да промени представата ни за възможностите на оптичните дискове. Иновативният проект е свързан с разработката на нов композитен материал, съчетаващ люспи от графенов оксид с преобразувани частици.

Крайният резултат е безпрецедентна плътност на данните, която отстранява настоящите лимитации на оптичните дискове, използвали лазери. В този случай диференциалният характер на светлината ограничава размера на информационните битове, които е възможно да се запишат.

За да добиете по-добра представа ще уточним, че учените записват информация еквивалентна на 28 хил. Blu-ray диска с капацитет от 25 гигабайта на 12-сантиметров диск с капацитет от 700 терабайта.

