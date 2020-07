Отношенията между китайското правителство и САЩ продължават да бъдат изключително обтегнати и се отразяват сериозно на икономиките на двете страни. Търговските санкции срещу Huawei са само чат от мащабния конфликт между Китай и администрацията на Доналд Тръмп. Внушителните финансови средства и огромното население на азиатската държава са основата, която да гарантира дългосрочната независимост на китайските компании от външни производители и партньори. Изграждането на необходимата инфраструктура за 5G мрежите е едновременно източник на иновации, но също и сфера, която отново противопоставя САЩ и Китай. Екип от учени на Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-Bionics under the Chinese Academy of Sciences (Sinano) са разработили иновативна технология за лазерна литография. Машините, които използват подобни процеси имат ключово значение за производството на процесори. В момента най-развитата технология от този тип е EUV и е в основата на чипове, които се създават от гиганти като Samsung и TSMC. Новата иновация на Sinano може да предложи допълнителни оптимизации. Това е само първата стъпка от развитието на технологията и вероятно ще отнеме години на Китай да са готови с достатъчно добър процес, който да подобри смартфоните. Финансирането на подобни проекти е част от амбициозната стратегия на Kитай да се превърнат в световен лидер по отношение на 5G технологията. Световният лидер в литографията е ASML, които на практика са установили монопол в този сектор, но скоро бяха блокирани операциите им в Холандия. Причината е, че локалното правителство не позволява на компанията да продава и доставя своите машини на китайския пазар заради американските санкции срещу страната. Разработката на новата технология може да позволи на Китай да се превърнат в по-сериозен конкурент на западните си конкуренти в създаването на по-добри процесори за устройства с поддръжка на 5G. SMIC продължават да произвеждат хардуер с 14-нанометрова технология, докато водещите компании вече използват по-нови 5-нанометрови технологии, които ще бъдат използвани в създаването на Apple A14 и Huawei 1020 процесорите. Още от Digital: 5G устройство показва идеален работен синхрон (видео)