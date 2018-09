Нашите смартфони са идеални за заснемане на семейни снимки, селфита, природата, домашните ни любимци. В един момент,обаче, нещата може да излязат извън контрол и Сamera roll на вашия iPhone може да стане едно доста неорганизирано място. Ако обичате реда, ще трябва да изтриете всички дублиращи се снимки, както и тези с лошо качество. Това може да стане много по-лесно и бързо, ако използвате интелигентно приложение. От списъка на Make Use Of може да изберете вашия фаворит. Преди да продължите обаче, трябва да имате предвид няколко важни неща: 1. Имайте предвид, че изтритите снимки отиват в папката „Recently Deleted“ в приложението „Photos“. Докато не изпразните тази папка, няма да се освободи памет на телефона ви. 2. Изтритите снимки ще останат 30 дни в папката „Recently Deleted“. Така че, дори и да изтриете нещо в бързината по погрешка, ще можете да го възстановите от тази папка. След този период снимките ще изчезнат автоматично завинаги. 3. Ако сте сигурни, че няма да имате нужда от тези снимки повече може ръчно да изпразните папката „Recently Deleted“, преди този период от 30 дни. За целта отворете папката „Recently Deleted“ в приложението „Photos“. След което докоснете „Select“ в горния десен ъгъл и след това „Delete All“ в долния ляв ъгъл. 4. Трябва да бъдете много внимателни когато избирате снимки от iCloud Photo Library, за да не загубите ценни файлове. Сега нека да разгледаме приложенията: Remove Master for Camera Roll След като инсталирате приложението Remove Master for Camera Roll, можете да пресеете снимките си като минавате през тях и с пръста си ги плъзгате на дясно или на ляво според това дали искате да запазите снимката или да я изтриете. След всяко плъзване на дадена снимка, следващата се появява автоматично и така до края. Приложението предлага възможност да сортирате снимки по месец. Remove Master не е единственото приложение, което използва подобен подход за изтриване на снимки. PhotoTrash ($ 1) и Cleen Photos (безплатно) са добри алтернативи на Remove Master, които можете да проверите. Remo След като сканира вашите снимки, Remo подрежда всички дубликати в един раздел и всички подобни снимки в друг. И в двата раздела можете да поставите отметка до снимките, които искате да изтриете наведнъж. Искате ли да изключите определени снимки и настройки, докато приложението сканира снимките ви? Можете да ги маркирате като изключения, за да уведомите Remo за вашия избор. Gemini Photos Приложенеито Gemini Photos автоматично избира лошите снимки, които препълват паметта на телефона ви и ви ги показва. Независимо дали искате да следвате препоръките на приложението и да ги изтриете или да запазите някоя от тях, може да направите това което предпочитате. Също така приложението може да ви изкара всички подобни снимки и да ви даде препоръка за това кои да запазите. Но тази функция е налице само при платен абонамент. Искате да направите определени снимки „невидими“ при бъдещи сканирания? Няма проблем. Всичко, което трябва да направите, е да ги добавите в списъка за игнориране на приложението. Dr. Cleaner Dr. Cleaner сканира вашите снимки и видеоклипове, които съхранявате на телефона си и ги групира по категории – дубликати, снимки с лошо качество, скрийншоти, видеоклипове, които заемат прекалено много място. Вие решавате от кои да се отървете и кои да запазите. Приложението също така показва колко място можете да възстановите при всяко изтриване. Вижте най-добрите iPhone приложения за редактиране на снимки и видео