Gmail е най-популярната имейл услуга и ключов елемент от онлайн активността за много хора. Приложението е изтеглено над 1.5 млрд. пъти и предлага полезна интеграция с другите продукти от екосистемата на Google. Профилите в Gmail не са полезни единствено за комуникация с имейли, но също за онлайн идентификация в различни платформи в интернет. Всичко това не остава незабелязано от хакерите, които постоянно опитват да подмамят потребителите и да си осигурят достъп до данните в Gmail. Това е може да е доста неприятно, в зависимост каква поверителна информация съхранявате в своя акаунт. Може да не ви е хрумвало, но ако някой установи контрол над профила ви може да злоупотреби по различни начини, като например да изтрие имейли, снимки или контакти. Ако хакери са в профила ви няма да е изненадващо да изпратят съобщения до други хора, но също да сменят паролата, за да спрат вашия достъп до акаунта. Разбира се основната причина за подобни атаки са банковите карти и възможността за генериране на приходи. Все пак има три неща, които може да подобрят сигурността и да ви предпазят от подобни индиценти онлайн. Ето и кои са те, според Mirror.co.uk: Двуфакторна автентикация 1. Отворете своя Google акаунт. 2. Изберете "Settings" от левия панел. 3. Oткрийте "Signing in to Google". 4. Кликнете върху "2-Step Verification" 5. Натиснете "Get Started". След като го направите следвайте стъпките екрана, за да финализирате процеса. Можете да изберете дали да получите 2FA кода с текстово съобщение, обаждане или чрез мобилно приложение. Функцията Password Alert 1. Стартирайте Google Chrome и се логнете в своя акаунт. 2. Открийте Password Allert в Chrome Web Store. 3. Инсталирайте приложението, следвайки инструкциите на екрана. 4. За да стартирате работа с функцията трябва да въдете Google логин. Добре е да знаете, че Password Alert функционалността се поддържа единствено от Google Chrome. Проверете активността на Gmail акаунт 1. Отворете Gmail. 2. Изберете "Details" в долния десен ъгъл. 3. От падащия прозорец ще видите списъка с логини. 4. Обърнете внимание на часовете, датите и моделите, които са се логвали в акаунта. 5. Ако забележите каквато и да е подозрителна дейност си променете паролата незабавно.