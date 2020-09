В ежедневието си непрекъснато разчитаме на интернет връзката на компютъра си и ако по някаква причина тя бъде прекъсната, това може да доведе до спадане на производителността ни. Ако се стигне до там, може да се опитате да решите проблема на Windows 10 компютъра си с някой от съветите на Make Use Of. 1. Wi-Fi е свързан, но нямате интернет Понякога Windows ще твърди, че сте свързани с интернет и че връзката е защитена, но няма да имате достъп до интернет. Обикновено проблемът се причинява от дефектен TCP / IP стек, IP адрес или DNS клиент за разрешаване на кеш. За да решите проблема, стартирайте вградения инструмент в Windows, Network Troubleshooting, като отидете до Settings –> Update and security –> Troubleshoot –> Internet connections. Ако нещата не се подобрят, отворете „Command Prompt“ и използвайте следните команди: netsh winsock reset ipconfig /release netsh int ip reset ipconfig /renew ipconfig /flushdns След всяка натиснете „Enter“. 2. Windows 10 не се свързва с Wi-Fi Ако видите съобщение, че Windows 10 не може да се свърже с тази мрежа, докато се опитвате да установите мрежова връзка, вероятно вашият мрежов адаптер е виновен. Най-доброто решение е да деинсталирате драйвера на мрежовия адаптер и да позволите на Windows да го преинсталира автоматично. - Натиснете „Win+X“ и кликнете върху „Device Manager“. - Кликнете с десния бутон върху мрежовия адаптер и изберете „Uninstall“. - Ако бъдете подканени кликнете върху „Delete the driver software for this device“. - Рестартирайте машината си и Windows автоматично ще инсталира отново драйвера. 3. Wi-Fi няма валидна IP конфигурация Ако видите съобщението „Wi-Fi Doesn't Have a Valid IP Configuration“, трябва да започнете с въвеждането на четирите команди, които изброихме по-горе. Ако проблемът продължава опитайте да го разрешите като променете името на мрежата и паролата. Другото нещо, което може да направите е да влезете в портала на вашия рутер и да намерите настройката на канала. Ако е възможно, настройте я на „Auto“. 4. Проблеми с Wi-Fi драйверите на Windows 10 За да актуализирате вашия Wi-Fi драйвер, изпълнете следните стъпки: - Кликнете в десния бутон върху „Start Menu“. - Изберете „Device Manager“. - Разширете падащото меню под „Network Adapters“. - Кликнете с десния бутон върху вашия адаптер и изберете „Properties“. - Кликнете върху таба „Driver“. - Изберете „Update Driver или Roll Back Driver“. 5. Не са намерени Wi-Fi мрежи Ако вашето Windows устройство не може да намери вашата Wi-Fi мрежа, проверете дали рутера е включен и дали сте в обхвата на мрежата. Ако отговорът и на двата въпроса е да, опитате да актуализирате и / или преинсталирате драйвера на мрежовия адаптер. Стъпките са описани по-горе. И накрая, можете да опитате да промените региона на вашия Wi-Fi адаптер. Това е лесно, просто следвайте стъпките по-долу: - Натиснете „Win+R“ - Въведете devmgmt.msc и натиснете „Enter“. - Разширете секцията „Network Adapters“. - Кликнете с десния бутон върху името на вашия мрежов адаптер. - Изберете „Properties“. - Кликнете върху таба „Advanced“. - Маркирайте „Country and Region“. - Изберете записа според вашето местоположение. 6. Windows 10 прекъсва Wi-Fi връзката Ако установите, че Windows 10 многократно прекъсва Wi-Fi връзката без предупреждение (и сте сигурни, че няма проблеми с рутера), проблемът може да бъде причинен от настройките за управление на захранването на вашия мрежов адаптер. Трябва да отмените разрешението, което позволява на Windows да изключи адаптера, за да спести енергия. - Кликнете с десния бутон върху „Start Menu“ и изберете „Device Manager“. - Разширете списъка под „Network Adapters“. - Кликнете с десния бутон върху вашия мрежов адаптер. - Изберете „Properties“. - Кликнете върху таба „Power Management“. - Премахнете отметката от квадратчето до „Allow the computer to turn off this device to save power“. 7. Вашата защитна стена предотвратява свързването с мрежата Windows има вградено приложение за защитна стена. То или разрешава, или блокира входящия и изходящия трафик, за да ви предпази от злонамерено съдържание. Понякога обаче то може да блокира достъпа до мрежата за целия ви компютър. Очевидно това не е функция по подразбиране. Може би случайно сте променили настройка, без да осъзнавате, или измамно приложение е заменило зададените от вас правила. За щастие, каквато и да е причината, лесно може да се поправи. Решението по-долу работи както за вграденото приложение, така и за всички приложения за защитна стена на трети страни, които използвате: - Отворете „Start Menu“ и въведете „Command Prompt“. - Кликнете с десния бутон върху горната връзка и изберете „Run as administrator“. - Въведете „netsh advfirewall set allprofiles state off“ и натиснете „Enter“. - Тествайте дали имате достъп до интернет. Вижте Windows 10 вече може да се преинсталира от облака