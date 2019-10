Google вече представиха концепцията за въвеждането на нова серия ".new" икони за бърз достъп до популярните им приложения. Функцията е доста полезна за потребителите, които работят активно с програми като Google Docs, Slides и Sheets. По този начин можете да си спестите ценно време, докато работите и отваряте нови документи в интернет. Така например ще е възможно с въвеждането на ".docs.new" в URL лентата на браузъра да създадете автоматично нов документ в Google Docs. Новите икони за бърз достъп работят по същия начин и за другите мобилни приложения на Google. Компанията изглежда е доволна от обратната връзка със своите потребители, тъй като е провокирала интереса на редица водещи разработчици. Това е добра новина за самите потребители, тъй като ще могат да използват новите ".new" икони за бърз достъп и във външни приложения и услуги на други компании. Вече са ясни и първите партньори на Google в този интересен проект, съобщава TheVerge. Eто и пълният списък с всички икони за бърз достъп в приложенията на Google: docs.new (Google Docs) doc.new (Google Docs) sheets.new (Google Sheets) sheet.new (Google Sheets) slides.new (Google Slides) slide.new (Google Slides)keep.new (Google Keep) forms.new (Google Forms) form.new (Google Forms)cal.new (Google Calendar) meeting.new (Google Calendar) sites.new (Google Sites) site.new (Google Sites) За в бъдеще от тях ще могат да се възползват популярни услуги като Spotify, Bitly, Canva, Coda, Medium, OVO Sound, RunKit, Stripe и Webex. Очаква се в следващите седмици към тях да се присъединят и други компании. Всеки разработчик или потербил може да реистрира собствен ".new" домейн до 2 декември, който да се възползва от атрактивната функция. Задължително е всяка една от тях да извършва директна ".new" команда, за да бъде легитимна. Oще от Digital: 5 настройки, които ще подобрят сигурността на профила ни в Google