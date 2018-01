Радвате се на нов Android смартфон? Поздравления! Сега е време да го заредите с няколко приложения, които ще са ви от полза. Ако се питате от къде да започнете разгледайте информацията на androidauthority. Приложенията, които ни препоръчват от медията ще ви помогнат да персонализирате своя смартфон и да улесните ежедневието си. 1. SwiftKey Keyboard (безплатно) SwiftKey е една от най-популярните Android клавиатури там. Приложението непрекъснато се учи от вашия стил на писане и предлага AI-задвижвани прогнози за ускоряване на писането. Освен това има автоматична корекция от най-високо ниво. SwiftKey е собственост на Microsoft и поддържа над 150 езика. Има повече от 80 цвята, различни дизайни и теми, от които можете да избирате, което ви позволява да го персонализирате според вашите предпочитания. 2. Google Keep (безплатно) Google Keep ви позволява бързо да записвате мислите си. Можете да създавате бележки и списъци, както и гласови бележки. Можете да добавяте цветове и етикети към всяка бележка, което улеснява намирането им след това. Приложението поддържа и напомняния на базата на местоположения и ви позволява да споделяте бележки с други хора. Google Keep има за цел простота и бързина. Една от най-добрите характеристики на приложението е, че бележките, които създавате, се синхронизират на вашите устройства, така че да имате достъп до тях от вашия смартфон, таблет или компютър. 3. AccuWeather (безплатно / $2.99) На новия си смартфон ще имате нужда и от чудесно приложение за времето. AccuWeather е едно от най-добрите. Предлага много чудесни функции и има прекрасен дизайн. Приложението ви предоставя всички основни неща, като текущо време, почасови прогнози, скорост на вятъра и т.н. Приложението също така предлага няколко премия функции, които може да закупите. 4. Pocket (безплатно/ $4.99 на месец или $44.99 на година) Pocket ви позволява да запазвате онлайн съдържание за по-късно. Това означава, че не е нужно да изпращате имейли до себе си, за да съхранявате статиите, които не сте имали време да прочетете. Приложението предлага неограничено съхранение и може да подчертае важни пасажи. То поддържа етикети, позволявайки ви бързо да организирате съдържанието си. Pocket също така синхронизира цялото съдържание в устройствата ви, има офлайн режим и препоръчва нови статии, на базата на вашия личен вкус. 5. Pixlr (безплатно) Pixlr е приложение за редактиране на снимки, предлагащо два милиона комбинации от ефекти, наслагвания и филтри. Можете да създавате колажи от снимки, да премахвате недостатъци или червени очи от лица, или да направите снимките си да изглеждат като рисунка с молив и. Има много други възможности за редактиране, които могат да подобрят качеството на изображенията. Вашите творения могат да се споделят с приятели в мрежи като Instagram, Facebook и Twitter. 6. Zedge (безплатно) Zedge ви помага да персонализирате смартфона си безплатно. Предлага тапети, тонове за звънене, звуци за известяване и др. Можете да сортирате елементите по категории, да ги преглеждате преди изтеглянето и да ги запазвате, да проверявате най-популярните сред потребителите или тези, които наскоро са били добавени. Приложението не е идеално, но предлага всичко, от което се нуждаете, на едно място. 7. TickTick (безплатно/ $2.79 на месец или $27.99 на година) TickTick е мениджър на задачите, който ви помага да свършите задачите си в срок. Можете да добавяте напомняния, да зададете дати, да прикачите изображения, да зададете нивата на приоритет и др. Можете дори да направите списъци за пазаруване. Има и вграден календар, който ви дава ясен поглед върху плановете ви за седмиците или месеците, които предстоят. TickTick синхронизира всички данни на вашите устройства и може да бъде персонализиран с теми, някои от които са безплатни. За да получите достъп до всички от тях, ще ви е необходим абонамент, който освен всичко останало ви предоставя екстри като напомняния за подзадачи. 8. WPS Office and PDF (безплатно/ $24.99 на година) WPS Office ви позволява да осъществявате достъп до всичките си документи от едно място. Приложението поддържа множество файлови формати (включително DOC, CSV, PPT и PDF) и може да създава документи, бележки и електронни таблици, да преобразува всички офис документи в PDF файлове и да защитава важни файлове с парола. WPS Office and PDF ви позволява да сканирате хартиени документи в PDF файлове с камерата на телефона си и разполага с вграден Night Mode, който улеснява четенето на файлове при слабо осветление. WPS Office е безплатен и съдържа реклами, от които можете да се отървете с абонамент. Това също ви дава достъп до премиум функции като преобразуване на PDF в Word файлове, място за съхранение в облака и др. Вижте 10 полезни Android приложения на Google, които може би не знаете