Когато сте в дома си, лесно може да получите достъп до интернет от всяко ваше устройство. Когато сте в движение обаче нещата са малко по-сложни. Въпреки че на все повече места в градовете можем да получим достъп до обществен Wi-Fi, този метод не е толкова безопасен колкото да се свържете с домашната си мрежа. Обществените Wi-Fi мрежи по същество са по-малко сигурни от вашата домашна мрежа, защото не знаете кой ги е настроил или кой друг се свързва с тях. Но ако се налага да се свържете с обществена Wi-Fi мрежа, можете да ограничите потенциалните щети с няколко прости стъпки. Ето кои са те според Wired. Не използвайте мрежа, преди да се убедите че е легитимна Когато е възможно се придържайте към добре познати мрежи, като Starbucks, например. Тези Wi-Fi мрежи вероятно са по-малко опасни, защото хората и компаниите, които ги предлагат, вече получават пари от вас. Но имайте предвид, че никоя обществена Wi-Fi мрежа не е абсолютно сигурна, затова не се предоверявайте на никого. Придържайте се към HTTPS Трябва да сте сигурни, че уеб страниците, които посещавате, са криптирани с HTTPS. Близо до URL адреса трябва да се вижда и знак със затворен зелен катинар. Ако кликнете върху катинара, можете да видите и подробна информация относно връзката. Когато сърфирате през HTTPS, хората които са с вас в същата Wi-Fi мрежа, не могат да следят данните, които пътуват между вас и сървъра на уебсайта. Не давайте твърде много информация Не влизайте в електронната си поща, не извършвайте онлайн банкиране, не се логвайте в акаунт, не въвеждайте поверителна информация като номера на кредитни карти, ЕГН и т.н. Също така, не изтегляйте и не инсталирайте нищо докато използвате обществена Wi-Fi мрежа, освен ако не е абсолютно необходимо. Ограничете AirDrop и споделянето на файлове За PC, отидете в Network and Sharing Center –> Change advanced sharing settings –> Turn off file and printer sharing. За Mac, отидете в System Preferences –> Sharing и махнете отметките от всички опции. След това от Finder –> AirDrop изберете „Allow me to be discovered by: No One“. За iOS, намерете „AirDrop в Control Center“ и изключете функцията. След това, никой няма да може да открадне вашите файлове или да ви изпрати такъв, който не искате. Използвайте VPN Най-ефективният трик за запазване на безопасността когато използвате обществени Wi-Fi мрежи е инсталирането на VPN или Virtual Private Network клиент на вашите устройства. Така се криптират данните, когато пътуват до и от вашия лаптоп или телефон, и се свързвате със сигурен сървър, което по същество прави по-трудно за другите хора в мрежата или за тези, които оперират мрежата, да видят какво правите или да прихванат вашите данни. Свързването към виртуална частна мрежа обикновено е лесна работа и след като изтеглите клиента за избрания от вас доставчик, той ще ви преведе стъпка по стъпка през процеса, независимо дали сте на мобилен телефон или на десктоп. Вижте 5 начина да откривате безплатни Wi-Fi мрежи в близост до вас