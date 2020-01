Chrome е най-популярният мобилен браузър, с над 60% пазарен дял към август 2019 г. Не е учудващо че браузъра се харесва – той е лек, бърз, лесен за използване и предлага страхотни функции. Още повече, той е предварително инсталиран на повечето Android телефони. Въпреки че мобилният браузър на Google е известен със своята простота, той разполага с функции, които са скрити на места, на които повечето хора не гледат. Ето защо информацията на Android Authority е полезна. 1. Активирайте тъмен режим в Chrome за Android Разработчиците въвеждат тъмен режим на приложенията си за Android и не е изненада, че Google прави същото. Независимо дали искате по-малко напрежение на очите си или ви харесва тъмния режим, лесно е да промените облика на Chrome за Android. Ето как: - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Изберете „Themes“. - Изберете „Dark“. 2. Активирайте Data Saver в Chrome за Android Това не само ще направи вашето сърфиране по-бързо, но и ще помогне за намаляване на потреблението на данни. Ето как да включите Data Saver в Chrome за Android: - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Изберете „Data Saver“. - Включете функцията. 3. Синхронизирайте отметки, пароли, история и т.н. Google дава възможност за синхронизиране на повечето от данните ви в Chrome на различни устройства. Това включва отметки, история, пароли, отворени табове, информация за кредитна карта и други. - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Под „Account“ изберете „Sign in to Chrome“. - Следвайте инструкциите, за да влезете - Вече можете да получите достъп до Sync and Google services за да персонализирате опциите. 4. Предварително зареждане на страници за по-бързо сърфиране Предварителното зареждане на страници е функция на Chrome, която активно зарежда сайтове, на които е вероятно да кликнете. Това означава, че страницата често ще се зарежда във фонов режим, преди да решите да влезете в нея. - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Изберете „Privacy“. - Включете опцията „Preload pages for faster browsing and searching“. 5. Променете търсачката по подразбиране на Chrome - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Изберете „Search engine“. - Направете своя избор за търсачка. 6. Плъзнете пръст, за да преминете към следващ таб Нещо толкова елементарно като преминаването към следващ или предишен таб може да се окаже доста досадна работа, ако не знаете този трик. Google предлага възможността да превключвате табовете с обикновен жест. Прекарайте пръст от ляво на дясно или обратно в областта на адресната лента. Това действие ще ви позволи безпроблемно да навигирате във всички табове. 7. Хоризонтална конфигурация на отворените табове - Отворете Chrome. - Изпишете „Chrome://flags“ в адресната лента и натиснете „Enter“. - Потърсете „Enable horizontal tab switcher”. - Когато опцията се появи, докоснете падащото меню и изберете „Enabled“. 8. Активирайте Tab Groups, за да поддържате страниците организирани Друга удобна функция за поддържане на по-добре организирани табове е Tab Groups. Тя по същество ви позволява да правите папки с табове. - Отворете Chrome. - Изпишете „Chrome://flags“ в адресната лента и натиснете „Enter“. - Потърсете “Tab Groups”. - Когато опцията се появи, докоснете падащото меню и изберете „Enabled“. - Докоснете „Relaunch“. 9. Взаимодействайте с имейли, телефонни номера и адреси, които виждате онлайн Досадно е да копирате и поставяте имейли, телефонни номера и адреси, за да ги използвате в други приложения. Safari за iOS например, ги превръща в линкове, а Chrome за Android все още няма тази изящна функция. Може обаче да направите нещо по въпроса. Когато видите телефонен номер, имейл или адрес, натиснете го продължително време. Ще се появи плаваща лента с опции. Първата опция ще ви даде възможност да използвате тази информация с Gmail, приложението Phone или Google Maps. 10. Мащабиране на всички страници Увеличаването и намаляването на уебсайтове не винаги е опция на мобилните устройства. Това може да бъде проблем, ако си имате работа с лошо проектиран уебсайт, искате да разгледате нещо отблизо или имате проблеми със зрението. Chrome за Android дава възможност за принудително увеличение на всички страници, които предотвратяват това действие. Ето какво може да направите: - Отворете Chrome. - Натиснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто. - Изберете „Settings“. - Изберете „Accessibility“. - Поставете отметка в квадратчето до „Force enable zoom“. Вижте 6 полезни Gmail разширения за Google Chrome, които си заслужава да пробвате