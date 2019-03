Ако вашият телефон има ограничено място за съхранение, то може бързо да се запълни, защото приложенията, които използвате редовно създават нови файлове за съхраняване на информация. Тези временни файлове с данни са известни като кеш, а голяма част от пространството за съхранение на вашия Android телефон се запълва именно с тези кеш файлове. Информацията на Make Use Of ще ви помогне да разберете какво е предназначението на кеша и как да го изчистите. 1. Предназначение на кеш файловете Вашият телефон използва временните данни, които се съхраняват в кеш файлове за по-бързо извикване на информацията, необходима на дадено приложение. Например Spotify може да кешира най-често използваните плейлисти, така че да не трябва да зарежда списъка с песни всеки път, когато ги отваряте. Кеш файлът е полезен само за асоциираната програма, така че Spotify например, няма никаква полза от кеша на Instagram. В повечето случаи, след като приложението реши, че съхранената временна информация вече не е полезна, то отхвърля придружаващите го кеш файлове. Всички уебсайтове, приложения и игри използват кеш файловете, за да ви предложат по-бърза работа с тях. Обикновено кеш файловете работят невидимо и непрекъснато във фонов режим. 2. Предимства на изчистването на кеша Кеш файловете са важни и обикновено не е нужно да се занимавате с тях. Понякога обаче е полезно ръчно да премахнете кеш файловете от телефона си. Това може да помогне по няколко начина: - В краткосрочен план изчистването на кеш паметта ви помага да спестите място в паметта на телефона си. Но това е временно решение, тъй като нови кеш файлове се създават всеки път, когато използвате приложения. - Понякога старите кеш файлове могат да се повредят. Когато това се случи, работата на приложенията може да се влоши. Изтриването на повредените кеш файлове може да реши тези проблеми. - Старите кеш файлове могат потенциално да представляват заплаха за сигурността и поверителността. Кешираните в браузъра ви уеб страници могат да съдържат поверителна информация. Ако неупълномощено лице има достъп до тези файлове, то може да открадне личните ви данни. - Ако браузър или друго приложение откаже да изтегли последната версия на дадена страница, изчистването на кеш паметта може да я принуди да се актуализира. 3. Кеш паметта не трябва да се почиства ръчно Сега, след като знаете ползите от изчистването на кеш паметта, може да мислите, че трябва ръчно да изчиствате кеша по график. Това обаче може да попречи на продуктивността. Не забравяйте, че целта на кеш файловете е да са полеани като ускоряват достъпа до редовно използваното от нас съдържание. Ето защо не е добра идея постоянно ръчно да изтривате старите кеш файлове. Android вече има вграден механизъм за изтриване на неизползвани файлове, който обикновено работи доста добре. Ръчно се налага да изтривате кеш файловете само, когато: - Кеш файловете на приложението са повредени, и това пречи на работата му. - Искате да изтриете файлове, съдържащи лична информация, за да защитите личните си данни. - Нямате място за съхранение в телефона си и не искате да изтривате видеоклиповете, снимките и приложенията си. 4. Начини за изтриване на кеш файловете на Android При новите версии на Android трябва да изтриете кеш файловете за всяко приложение поотделно. Имайте предвид, че рядко се налага да изтривате целия кеш. В повечето случаи изчистването на кеша от няколко проблемни приложения може да разреши проблеми с мястото за съхранение или производителността. Можете да използвате следните стъпки, за да изтриете отделни кеш файлове: - Отворете Settings -> Storage. - Ще се отвори списък, в който трябва да потъсите „Other Apps“. Кликнете върху опцията. Това ще ви отведе до списък с всички приложения, инсталирани на телефона ви. - Изберете приложение, което съдържа много кеш файлове. Можете да докоснете менюто с три точки в горния десен ъгъл и да изберете Sort by size, за да видите кои приложения заемат най-много място. - В страницата с информация за приложението докоснете опцията „Clear Cache“. Това е всичко, което трябва да направите, за да изчистите кеш файловете за всяко приложение на телефона си. Ако вместо това кликнете върху „Clear Storage“, ще премахнете всички данни от приложението. При по-старите версии на Android имате опцията да изтриете всички кеш файлове едновременно, като отворите Settings > Storage > Cached Data. Натиснете „ОК“, когато видите опцията за изтриване на всички кеш файлове. След като изчистите кеш файловете, ще възстановите част от мястото си за съхранение и приложението ще продължи да работи нормално. Въпреки това, всички данни, използвани за подсилване на производителността, са изчезнали, така че може да отнеме известно време, за да се зареди дадена страница. С течение на времето приложението отново ще създаде кеш въз основа на използването ви. Изчистването на кеш файловете няма да ви накара отново да се логвате в приложенията. Няма да загубите данни, като например напредък в играта, отметки в браузъра или други подобни. Какво трябва да знаем за приложенията, които твърдят че чистят кеша? Има много приложения в Play Store, които твърдят, че изтриват бързо и безопасно неизползваните снимки, видеоклипове и други кеш файлове от телефона. Въпреки че те може да са полезни понякога, обикновено не си струва да използвате подобни приложения поради няколко причини: 1. Заблуждават, че изчистването на кеш файловете ще увеличи скоростта на вашия телефон. 2. Заемат повече място на вашия телефон и дори могат да забавят работата, като постоянно работят във фонов режим. 3. Често са пълни с реклами и покупки в приложението. Така че, ако е възможно, избягвайте тези приложения. Не забравяйте, че новите телефони имат доста ефективна система за почистване, така че не се нуждаете от приложения от трети страни. Можете да докоснете „Free up space" на екрана „Storage", за да почистите лесно старите файлове.