Google поддържат система на автоматични ъпдейти на своя браузър. Това позволява да получавате редовни актуализации на Chrome без да предприемате никакви действия. Възможно е да сте блокирали функцията или да не сте инсталирали наличен ъпдейт. Проверката за актуализация и инсталирането на нова версия на Google Chrome изисква само няколко кликвания. Ето как да проверите за ъпдейт в браузъра, независимо какво устройства използвате, според BusinessInsider. Актуализиране на Google Chrome от компютъра 1. Отворетe Google Chrome и кликнете върху иконата с три точки в горния десен ъгъл. 2. Изберете опцията "Update Google Chrome", ако я виждате в менюто. 3. След като се приключи изтеглянето браузъра ще се рестартира. 4. Ако не виждате това поле трябва да скролнете до "Help" секцията. 5. След това изберете "About Google Chrome". 6. От полето ще видите коя е актуалната версия на Chrome, която използвате, както и дали има наличен ъпдейт. Актуализиране на Google Chrome от смартфон с Android 1. Отворете Google Play на своето устройство 2. Кликнете върху профилната снимка в горния десен ъгъл. 3. Изберете опцията "Мanage Apps & Device". 4. Aко има налични ъпдейти ще ги видите в секцията "Updates Available". 5. Изберете "See Details" за повече подробности за актуализациите. 6. Oткрийте Google Chrome и изберете "Update" бутона до неговото име. Актуализиране на Google Chrome зa iPhone и iPad 1. Oтворете App Store и изберете профилната снимка в горния ляв ъгъл. 2. Вижте дали Google Chrome присъства в списъка с приложения, които чакат ъпдейти. 3. Натискането на Update бутона ще инсталира актуализацията. Oще от Digital: Как да спрете нотификациите за запaзване на пароли в Google Chrome