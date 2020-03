Времето е най-ценният ни ресурс. За съжаление, за разлика от парите, не можем да произвеждаме повече време. Единственият начин наистина да увеличите времето е чрез повишаване на производителността. Намерете време за най-важните неща в живота си с помощта на тези 7 приложения, които от pocketnow смятат, че са най-ефективните. Aura Meditation Облекчете стреса и тревожността, като успокоите ума си с приложението Aura Meditation. Не можете да контролирате обстоятелствата в живота си, но винаги имате власт над мислите си. Нека приложението за медитация на Aura да ви насочи към откриването на вътрешен мир чрез кратка медитация. BookNotes Винаги има безкраен списък от неща, които трябва да се свършат. Трудно е да намерите време да седнете и да прочетете някоя книга. Именно в такива моменти на помощ идва BookNotes. BookNotes е вашият метод за бързо научаване на основите на всяка книга. Тази цифрова библиотека за заети хора предоставя ключови данни за над 1000 от най-продавани книги. iMazing 2 Device Manager Не губете времето си с тромавия софтуер iTunes. iMazing 2 Device Manager ви позволява ефективно да контролирате вашите Apple устройства. Можете лесно да преглеждате архиви, да извличате текстови съобщения и да плъзгате и пускате конкретни песни с iMazing. One Switch Menu Bar за Mac Приложението One Switch Menu Bar за Mac ви позволява да спестите време чрез превключване между различни настройки за секунди. Може да активирате режимите „dark“ или „light“, да свържете AirPods, да скриете иконите на работния плот и много повече с това приложение. Reader Mode Pro Съсредоточете се върху конкретната задача, без да се разсейвате. Благодарение на Reader Mode Pro - разширение за четене на Chrome, всички реклами и ненужни изображения или връзки ще изчезнат. Има дори функции за подчертаване и водене на бележки. ProjectDue.co Business Plan Не управлявайте малък бизнес с празни ръце. Доверете се на ProjectDue.co Business Plan. Този пълен бизнес пакет ви позволява да управлявате проектите цялостно и да създавате фактури за служители / клиенти. Ефективността е най-добрият начин за разрастване на вашия бизнес. Toodledo Plus Toodledo Plus Online Task Manager е основен инструмент за производителност, който синхронизира задачите ви на всички устройства. Персонализиращи се аларми ще ви напомнят че трябва да завършите дадена задача, преди да е станало твърде късно. Вижте 5 безплатни приложения, които ще ви напомнят, че е време за почивка от смартфона или компютъра