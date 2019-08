Видео клиповете, които се стартират автоматично в YouTube са една от водещите причини за големия трафик на платформата. Google искат да ни карат да прекарваме повече време в своите профили и вече тестват нов "Up Next" интерфейс в приложението за Android. Водещ акцент в актуализацията е да се улесни взаимодействието ни с видео съдържанието в YouTube. Ако сте активирали "Autoplay" функцията ще имате осем секунди преди да стартира следващия клип.

Припомняме ви, че досега виждахме кръгъл индикатор около "Play" бутона, който позволява да стартирате автоматично дадено видео. В горния ляв ъгъл YouTube показваха съобщение с това какъв клип ще бъде пуснат след това, както и в кой канал е качен. Новата актуализация на мобилното приложение променя позицията на някои елементи от интерфейса на YouTube. Вече ще виждаме в горния ляв ъгъл таймер, показващ кога ще се стартира следващия клип.

Самият прозорец е с по-големи размери и вече включва "Cancel" и "Play Now" бутони за навигация. Можете да спрете дадено видео и с "X" иконата в горния десен ъгъл, съобщава 9to5google. Така информацията ще е по-видима. Новият дизайн е част от версия 14.31.50 на приложението, която вече е налична за ограничен брой потребители. В следващите седмици променения "Up Next UI" вероятно ще е достъпен за всички собственици на смартфони с Android.

