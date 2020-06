Chrome е сложен браузър, който често изисква много кликвания или прекъсвания при сърфиране, за да навигирате по страниците и разделите или за да имате достъп до ключови функции. Но клавишните комбинации на Chrome могат да улеснят живота на почти всеки потребител и да подобрят производителността му, смятат от Android Headlines. Трябва да сте наясно, че тези клавишни комбинации се прилагат единствено за итерации на Chrome, които използват клавиатура. Това означава, че те се прилагат почти изключително за настолни или Chromebook варианти на браузъра. Но изброените тук клавишни комбинации могат да се използват във всички платформи - Chrome OS, Linux, Windows, Mac. Ето и някои от най-полезните преки пътища за Chrome, от които можете да се възползвате веднага. Отваряне на Incognito прозорец с клавишна комбинация Има два начина да влезете в режим инкогнито в Chrome на десктоп платформите, в зависимост от това каква операционна система използвате. На Windows, потребителите трябва да натиснат и задържат клавиша „Ctrl“ и клавиша „Shift“, преди да натиснат клавиша „N“. Същата комбинация от клавиши работи и в Chrome OS на Chromebook, както и на Linux машини. Потребителите на Mac ще трябва да натиснат командния клавиш (⌘) и след това да натиснат „Command“ и „N“. Отваряне на нов таб или прозорец с клавишна комбинация За потребителите на Windows, Linux и Chrome OS използваните комбинации от клавиши са еднакви. А именно, потребителите просто трябва да задържат клавиша "Ctrl" и след това да натиснат клавиша "N" на клавиатурата си. Ще се отвори нов прозорец и ще бъде поставен във фокус. Натискането на клавиша "Ctrl" и след това на клавиша "T" ще отвори нов таб. На Mac трябва да се натисне Command и клавиша "T" за нов таб или Command и клавиша "N" за нов прозорец. Кратък път до History с клавишна комбинация Командата е една и съща за Windows, Chrome OS и Linux. Потребителите трябва да задържат клавиша „Ctrl“ и след това да натиснат клавиша „H“. Това ще отвори нов таб със страницата History. След което трябва да използвате клавишите със стрелки или мишката, за да навигирате в потребителския интерфейс на историята. За тези потребители, които са на Mac, клавишът Command се използва вместо „Ctrl“, но останалата част от клавишните комбинации е същата. Кратък път до Downloads с клавишна комбинация Потребителите на Windows, Linux и Chromebook трябва да натиснат и задържат клавиша „Ctrl“ и клавиша "J". Това ще зареди потребителския интерфейс Downloads. На Mac се използва клавиша Command вместо „Ctrl“, но останалата част от клавишната комбинация остава същата. Минимизиране на текущо активния прозорец с клавишна комбинация На Windows, Linux и Chrome OS, трябва да задържите клавиша „Ctrl“ и след това да натиснете „M.“ На Mac командата остава същата, но се използва бутона „Command“ вместо бутона "Ctrl". Затваряне на активния в момента таб с клавишна комбинация За да затворите таба, който е активен в момента, натиснете клавиша „Ctrl“ и клавиша „W“. А потребителите на Mac ще трябва да натиснат и задържат клавиша Command и клавиша „W“. Отваряне на най-скоро затворения таб в Chrome с клавишна комбинация За съжаление, този трик няма да работи в режим „инкогнито“, както и за табове, които са били затворени в предишни сесии. За Windows, Linux и Chromebook потребителите трябва да задържат „Ctrl“, „Shift“ и да натискат „T“, за да отворят отново затворени табове. На Mac потребителите трябва да използват клавишите Command и Shift, както и да натиснат клавиша „T.“ Изчистване на данните за сърфирането с клавишна комбинация Потребителите на Windows и Linux трябва да задържат натиснати клавишите „Ctrl“ и „Shift“ преди да натиснат клавиша „Delete“. На Mac трябва да задържите клавиша Command и клавиша "Shift", преди да натиснете изтриване „Delete“. На Chromebook обаче командата е малко по-различна, тъй като клавиатурите на Chrome OS нямат клавиш „Delete“. Така че вместо това потребителите ще трябва да задържат „Ctrl“ и след това „Shift“, преди да натиснат клавиша „backspace“. Маркиране на страница или отваряне на мениджъра на отметките За щастие, Chrome има клавишни комбинации и за всичко това. На Windows, Linux и Chromebook, натискането на „Ctrl“, „Shift“ и клавиша „B“ ще скрие или разкрие лентата на отметките. За Mac клавишната комбинация е същата, но се използва клавиша Command вместо "Ctrl." Добавянето на отворена страница или страници към отметките също може да стане от клавиатурата. На Windows, Linux и Chrome OS, като задържите „Ctrl“ и след това натиснете „D“, ще отметнете текущата страница. Добавянето на клавиша "Shift" ще отметне всички отворени табове. На Mac, задържането на Command и натискането на "D" има същия ефект, както и добавянето на клавиша "Shift". А натискането на „Ctrl“ и „Shift“, както и на клавиша „O“ ще отвори мениджъра на отметките в Chrome. Потребителите на Mac ще трябва да задържат "Command" тук, вместо "Ctrl." Навигация през отворени табове с клавишни комбинации Тук клавишните комбинации са различни за всяка платформа. На Linux например потребителите трябва да натиснат „Ctrl“ и след това „Tab“, за да се придвижат от ляво на дясно през отворените табове. "Ctrl" и "PgDn" - Page Down - върти в обратна посока. Потребителите на Windows ще трябва да започнат с натискане и задържане на клавиша "Ctrl". След това трябва да натиснат клавиша "PgDn" - Page Down - това ще отвори таба, който е отдясно на текущия. Натискането на „PgUp“ - Page Up - вместо това ще отвори таба отляво. За Chromebook потребителите трябва да задържат клавиша „Ctrl“ и след това да натиснат клавиша „tab“. Това ще ги придвижва през табовете в посока отляво надясно. Задържането на "Shift" пък ще ги движи през табовете в обратна посока. На macOS потребителите трябва да задържат „Command“ и клавиша „Option“, преди да натиснат дясната или лявата стрелка, за да преминават през табовете. "Отскачане" до адресната лента с клавишна комбинация На Windows, Chromebook и Linux, потребителите трябва да задържат натиснат клавиша „Ctrl“ и след това да натиснат „L“. На Mac потребителите трябва да задържат клавиша Command, преди да натиснат клавиша "L". Вижте 10 полезни трика за браузъра Google Chrome за Android