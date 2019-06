Eдна от най-интересните функции на браyзъра Firefox 67 бе интеграцията на функция, която блокира по подразбираме мултимедийното съдържание. Това важи за клиповете, стартиращи автоматично със звук и могат да бъдат изключително досадни. Mozilla доразвиват тази концепция с новата версия на уеб браузъра, която предлага още един полезен инструмент с името "Block Audio and Video" в менюто на Firefox 69, предаде TechDows. По този начин можете да спрете едновременно аудиото и видеото на отварящите се прозорци в сайтовете. Досега например бе възможно блокирането на звука, но самия кли продължаваше да се възпроизвежда. Това може да се превърне в голям проблем, ако използвате мобилен интернет, тъй като съдържанието във фонов режим в уеб браузъра може да изразходва бързо трафика ви, Toва вече няма да се случва в Moziila Firefox 69. За да активирате функцията трябва да изберете менюто и да кликнете последователно върху "Options>Privacy & Security>Permissions". Следващата стъпка е да изберете "Settings" в раздела "Аutoplay". Най-добрият вариант е да активирате "Default For All Websites" функцията в "Block Audio And Video". Taка ще блокирате възпроизвеждането на мултимедия от всички уеб сайтове, като разполагате с опция винаги да правите изключения за дадени страници. Oще от Digital: Mozilla Firefox вече блокира по подразбиране бисквитките и тракерите на трети страни