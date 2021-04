Instagram са най-популярното приложения за мобилна фотография. Платформата предлага и различни източници на приходи за инфлуенсърите. Голямата конкуренция в сферата на дигиталното забавление от смартфоните е причина Instagram постоянно да получава нови функции. Вече ви информирахме, че Instagram се опитва да открадне най-креативните автори от TikTok за новата услуга Reels. Приложението за споделяне на кратки видео клипове подобри редица рекорди за популярността и трафик от мобилните устройства през 2020г. Не е изненадващо, че Instagram опитват да копират някои функции на TikTok, тъй като евче възприеха подобна стратегия с друго популярно заглавие: Snapchat. Сега разбираме за още една новост в приложението, която ще е налична за потребителите под името Remix on Reels. Както името подсказва функцията предоставя опция да запишете собствено Reels видео заедно с клип направен от друг потребител, информира TechCrunch. На практика идеята е сходна с концепцията залегнала в TikTok Duets и провокира все повече хора да си правят дуети и да ги споделят в своите профили. Самите потребители ще могат да предизвикват други потребители или просто да представят по-различна версия на видео, което вече са открили в Instagram Reels. Включването на подобна функционалност може да допринесе за усещането, че приложението позволява да споделяте съдържание и общувате с другите потребители. Записването на дует може да има разнообразни приложения, в които да танцувате, пеете, да се шегувате или по друг начин да покажете своята aртистичност.. За да използвате Remix on Reels е необходимо да изберете иконата с три точки от Reel менюто и да изберете "Remix with Reel". След като го направите екрана ще се раздели на две части, като в едната секция ще трябва да запишете и направите своето видео. Накра е предвидена опция да редактирате и добавяте ефекти, включително и подходящо аудио. Важно е да знаете, че функцията е подходяща единствено за ново видео съдържание и засега не може да се приложи към стари клипове. Oще от Digital: Функцията Live Rooms в Instagram позволява излъчване на живо между четири човека