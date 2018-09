Google провеждат тестове с различни идеи, които да им позволят да подобрят работата на търсачката по отношение на разбирането на околните звуци. Желанието на компанията е да накара повече хора да използват Google, за да разбират името на дадена песен, а не да го правят с други приложения. Именно заради това компанията подготвя няколко интересни подобрения в своите алгоритми. Те са свързани предимно с иновативния софтуер "Now Playing", който бе купен от Google през 2017г., предаде DigitalTrends. Придобиването бе извършено, за да може да се създаде музикална платформа, която не е задължително да е свързана към интернет и може прецизно да разпознава парчетата, които слушате дори в офлайн режим. Експериментите показват, че "Now Playing" вече е по-добра система от "Sound Search", която досега бе използвана за тази цел от компанията. Google уточниха още, че са увеличили четири пъти броя на невронните мрежи, които използват, както и приблизително два пъти тяхната плътност. Крайният резултат е, че за по-кратко време могат да се извършват много повече изчисления, необходими за разпознаването на дадена песен. Това ще позволи на търсачката на Google още по-добре да идентифицира парчетата, които слушаме. Компанията е интегрирала последната версия на Now Playing директно в "Sound Search". Благодарение на тази интеграция базата данни, която използва тази функция е 1000 пъти по-голяма, в сравнение с информацията използвана от Google досега. Още от Digital: Пет функции за търсене, които Google премахна, но можем да възстановим