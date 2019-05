Повечето производители зареждат Android смартфоните си с някои от своите приложения. Много от тези предварително инсталирани приложения често се заключват от производителя на устройството, за да не може да ги деинсталирате. Разбира се, има някои предварително инсталирани приложения като файлови мениджъри или приложения за галерията, които действително са полезни, но не всички са такива. Дори смартфоните от Google, които са пуснати с основната версия на Android, която по същество е най-чистата версия на платформата, също са запълнени с ненужни приложения като Google Play Movies или Google Play Books, които повечето потребители не могат да използват. Така че, ако търсите начин за окончателно деинсталиране или премахване на предварително инсталирани приложения от Android устройството ви, разгледайте информацията на Android Guys. Деактивирайте приложенията Този метод е най-лесният и не изисква разкодиране на устройството. Той по същество деактивира приложението, което не желаете да ползвате, вместо да го деинсталира напълно от телефона.Това означава, че приложението няма да работи във фонов режим, няма да присъства в списъка с инсталирани приложения на устройството ви и няма да се показва в списъка с актуализации на Play Store. Въпреки това, деактивираното приложение все още ще присъства на устройството ви и можете да го активирате по всяко време, в случай че в бъдеще промените мнението си. За да деактивирате предварително инсталирано приложение на вашия Android телефон, първо отворете приложението Settings на устройството си, кликнете върху опцията „Apps“ от менюто, а след това – върху приложението, което искате да деактивирате. Помнете, че трябва да внимавате с деактивацията на приложения в Android, тъй като деактивирането или премахването на което и да е основно системно приложение от устройството ви може да предизвика проблеми с нормалното функциониране на телефона ви. След като сте в страницата на приложението, което искате да деактивирате на телефона си, трябва само да кликнете върху опцията за деактивиране и да разрешите на приложението да премахне всички свързани данни от устройството ви и да се върне към първоначалната си версия. Също така, можете да натиснете за дълго приложение и да изберете от появилото се меню опцията за деактивиране, за да деактивирате или премахнете приложението директно от началния екран. Този метод обаче не се препоръчва, тъй като някои приложения може да нямат опция за деактивиране в това меню. Ако искате напълно да деинсталирате предварително инсталирано приложение от Android телефона си, вместо просто да го деактивирате, следвайте стъпките по-долу. Този метод не изисква устройството да е разкодирано, но ви е необходим достъп до лаптоп или компютър. Уверете се, че имате съответните USB драйвери за вашето Android устройство, инсталирани на вашия компютър или лаптоп. Ако ги нямате, отидете на уебсайта на производителя на вашето устройство и ги изтеглете и инсталирайте от там. След като имате вече драйверите, изтеглете официалния Android Debug Bridge (adb) инструмент на компютъра си. Отворете приложението за настройки и отидете до опциите за програмисти на устройството си. Ако все още не сте активирали опциите за програмисти, отворете секцията с информация за софтуера под опцията „About phone“ в приложението за настройки. След което докоснете седем пъти номера или колкото пъти е нужно, за да се появи опцията за отключване на опциите за програмисти. Вече можете да получите достъп до опциите за програмисти от приложението за настройки. От там отидете до опцията USB debugging и я активирайте. Сега, свържете Android устройството си към компютъра с помощта на USB кабела и се уверете, че е избран режимът за прехвърляне на файлове. Отворете папката, в която сте извлекли файла с ADB инструмента, след което отворете командния ред или Windows PowerShell прозорец на това място, като задържите клавиша Shift и след това кликнете с десния бутон върху празното пространство и изберете опцията ‘Open the PowerShell window here’. Уверете се, че Android устройството ви е свързано с компютъра чрез USB и след това въведете командата ‘adb devices’ в командния ред. На вашето Android устройство ще се появи прозорец с молба – „Allow USB debugging on your PC“. Кликнете върху „OK“, за да продължите. Изтеглете и инсталирайте приложението App inspector на Android устройството си. Отворете приложението и след това изберете предварително инсталираното приложение, което искате да деинсталирате, от списъка с инсталирани приложения на устройството си и след това отбележете името на пакета на приложението. В командния ред въведете следните команди: adb devices adb shell pm uninstall –k —user 0 “името на пакета” Например, за да деинсталирате приложението Microsoft Word от Android устройството си, напишете: pm uninstall –k —user 0 com.microsoft.office.word Внимавайте да не деинсталирате всички основни приложения, тъй като това може да повлияе на функционалността на вашето устройство. Ако не сте сигурни какво прави приложението, по-добре е да не го деинсталирате. Вижте най-популярните приложения, които не са предварително инсталирани в смартфоните