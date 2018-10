Facebook ни улеснява всеки ден да се свързваме с любимите хора и да откриваме интересно съдържание независимо къде се намираме. Активността ни в социалната мрежа, обаче може да се превърне в голяма заплаха за сигурността ни в интернет. В последните месеци Facebook стана жертва на хакерски атаки, които изложиха на риск милиони потребители. Вече се разпространява нова измама, която започва с уведомление, че профила ви е клониран, съобщава Mirror. Доста хора се оплакаха в интернет, че получават съобщение с текст "“Hi....I actually got another friend request from you yesterday...which I ignored so you may want to check your account." Eкспертите по сигурността твърдят, че засега няма индикации, че по този начин се разпространяват вируси или зловреден софтуер. От Facebook вече са информирани и сподели, че е по-добре да изтрием съобщението, ако го получим вместо да го споделяме с приятелите си. Все пак има какво да направите в случай, че имате съмнение за клониране на акаунта ви. Можете много лесно да докладвате на Facebook друг профил. Трябва само да отворите началната страница и да кликнете върху иконата с три точки на профилната снимка. След като настинете бутона "Report" ще видите допълнителни инструкции как да финализирате процеса и информирате компанията за съмнително поведение на друг човек. Още от Digital: Най-големите проблеми в сигурността на Facebook