Несъмнено телефоните Samsung Galaxy са страхотни, но те не са съвършенни. От Make Use Of показват как да решим конкретни проблеми в Galaxy S9 и S8, заедно с някои общи стъпки за отстраняване на неизправности. Независимо дали телефонът ви не се зарежда, не може да се свърже с мрежата или батерията се изтощава бързо, има начини да накарате устройството си да работи по-добре. Общи съвети за отстраняване на неизправности в Samsung Galaxy Това са някои основни стъпки за отстраняване на неизправности, които може да възникнат с вашия Samsung Galaxy S8 или S9. Останалата част от това ръководство се отнася до конкретни въпроси, но си струва първо да опитате тези съвети, за да видите дали проблема ще се реши. - Рестартирайте – задръжте бутона за захранването на телефона и докоснете „Restart“. - Актуализирайте софтуера – Samsung и вашият мрежови оператор периодично пускат софтуени актуализации. Важно е редовно да актуализирате телефона си. За целта отворете „Settings“ и отидете до Software update > Download updates manually. Ще бъдете уведомявани, че устройството ви работи с най-новата версия или че можете да изтеглите и инсталирате актуализация. - Safe Mode – за да влезете в този режим, задръжте бутона за захранването и докоснете „Power off“. Задръжте бутона за захранването, за да включите телефона отново. Когато се появи логото на Samsung, задръжте бутона за намаляване на силата на звука, докато телефонът не започне да зарежда. В долния десен ъгъл на телефона ще видите „Safe mode“. Ако телефонът работи добре в безопасен режим, премахвайте наскоро инсталираните и актуализирани приложения, докато проблемът се изчисти. - Фабрично нулиране – тази стъпка е само в краен случай, защото с нулирането ще се изтрие всичко в телефона ви и ще го възстановите до състоянието, в което е бил когато сте го взели за пръв път в ръката си. Уверете се, че сте архивирали всичко, което искате да запазите на телефона си преди да започнете с фабричното нулиране. Отворете Settings и отидете в General management > Reset > Factory data reset > Reset. 1. Камерата не може да се фокусира Телефоните Galaxy имат страхотни камери. За съжаление има хардуерен дефект при S8 и S9, поради който задната камера понякога не се фокусира. За да решите проблема, отворете приложението на камерата и разклатете телефона. След като го направите, камерата ще започне да се фокусира. 2. Телефонът не се зарежда Ако батерията не се зарежда или се зарежда твърде бавно, изключете телефона си. Погледнете в порта за зареждане на телефона и в двата края на кабела за заредане. Отстранете праха. Също така проверете дали има някаква корозия; ако има, проблемът може да е свързан с хардуера, но все пак опитайте останалите стъпки. Имайте предвид, че някои зарядни устройства от трета страна са евтини, неефективни и лесно се повреждат. Най-добре е да използвате зарядното устройство и кабела, приложени към телефона ви. Важно е да установите дали проблемът е свързан със зарядното устройство, кабела или телефона. Използвайте различен контакт и след това друг кабел, за да проверите дали проблемът изчезва. Също така опитайте да заредите телефона през USB в компютъра си. Ако нищо не помогне, опитайте да използвате функцията за безжично зареждане на Galaxy. Вашият порт за зареждане може да е повреден. 3. Телефонът не може да се изключи Обичайният начин да изключите телефона си е да задържите бутона за захранването и да докоснете „Power off“. Ако телефонът ви не се изключи, може да има проблем със софтуера или да е повреден бутона за захранването. Първо, опитайте принудително рестартиране. За да направите това едновременно натиснете бутона за захранването и бутона за намаляване на силата на звука за 10 секунди. Тази комбинация от бутони също така е пряк път в Android за скриншоти, така че не се притеснявайте, когато това се случи – просто задръжте бутоните. Телефонът ви трябва да се рестартира и можете да видите дали проблемът е решен. Ако не се случи нищо, отворете „Settings“ и отидете до General management > Reset > Auto restart. Плъзнете плъзгача на On и променете опциите за „Time“ и „Day“ на нещо близко и изчакайте рестартирането на телефона. Ако нито един от методите не работи, вероятно има дефект в бутона за захранването и трябва да занесете устройството си за ремонт. 4. Няма мрежова връзка Първо проверете състоянието на мрежата на вашия доставчик. Повечето компании имат сайтове, където можете да видите дали има някакви повреди за вашия район. Ако доставчикът няма никакви проблеми, отворете „Settings“ и докоснете „Connections“. Уверете се, че опцията „Flight mode“ („Самолетен режим“) е изключена. След това докоснете „Mobile networks“ и проверете дали „Network operators“ показва правилния интернет доставчик. Ако не е така, докоснете го и изберете „Search networks“. Докато сте тук, уверете се, че роумингът на данни е изключен, ако не сте в чужбина. След това се върнете и докоснете „Network mode“. Уверете се, че използвате режим на автоматично свързване, който позволява на телефона да превключва между различни нива на скорост в зависимост от обхвата на мрежата. Върнете се към главната страница с настройките и отворете General Management > Reset > Reset network settings > Reset settings. Имайте предвид, че това не само ще нулира мобилните ви данни, но и Wi-Fi и Bluetooth. Ако проблемът продължава, изключете телефона и извадете SIM картата си. Изчакайте пет минути, след това я върнете обратно в телефона и го заредете. Ако проблемът пак е налице, ако можете, опитайте с друга SIM карта в същата мрежа. Ако проблемът се реши, ще трябва да се свържете с вашия мрежов оператор и да съобщите, че оригиналната ви SIM карта е повредена. 5. Нерегистрирани пропуснатите повиквания Ако телефонът ви не ви известява за пропуснати повиквания, първо се уверете, дали проблемът не е в приложението на трета страна, което използвате. Следвайте стъпките за Safe Mode, посочени по-горе, за да проверите. В противен случай, отворете „Settings“ и докоснете Notifications > Advanced > Contacts > Missed call. Докоснете „Importance“ и изберете „Urgent“. Може също така да промените тона за известяването от Sound ако желаете. 6. Батерията се изхабява бързо Проверете дали причината за това не е конкретно приложение като отворите Settings и отидите до Device maintenance > Battery. Екранът „App power monitor“ ще ви покаже колко заряд хабят приложенията ви по часове. Най-добре е да проверите това след продължителна употреба на телефона, за да получите пълна картина на използването на батерията. За да „приспите“ конкретно приложение, докоснете го, след което докоснете „Save power“. Ако батерията ви се източва с невероятна скорост или дори изключва телефона, когато падне на около 20%, проблемът може да е с хардуера. Ще трябва да дадете устройството си за ремонт. 7. Функцията Edge Lighting не се активира Edge Lighting е функция, която осветява ръбовете на вашия телефон, когато се получи известие. Ако тя не се активира, отворете „Settings“ и отидете до Display > Edge screen > Edge lighting. Настройте „Show Edge lighting“ на „Always“. Ако докоснете Manage notifications, може да изберете кои приложения да използват Edge lighting. За да изберете всички, за опцията „All available apps“ изберете „On“. Вижте най-интересните функции в Samsung Galaxy Note 9