Google доминира в много аспекти на нашия цифров живот: имейли, търсене в интернет, навигация, съхранение в облака и т.н. Това господство изисква доверие. Можете ли да вярвате на Google като им поверите вашите документи, снимки и спомени? Как компанията пази нашите лични файлове когато ги качим в Google Drive? Да, Google криптира всички файлове, щом бъдат качени на сървърите им, но може ли да сме спокойни, че това е достатъчно? Google Drive използва AES-256 за защита на файловите трансфери и AES-128 за криптиране на вашите файлове когато са на сървъра. AES е много сигурен алгоритъм за криптиране и е настоящият стандарт за кодиране на американското правителство. Така, че може да сме спокойни за файловете си. В допълнение към криптирането, можете също така да защитите своя Google Drive профил с двуфакторно удостоверяване (2FA) и да използвате мениджър на пароли, за да добавите допълнителен слой сигурност. Според make use of обаче, криптирането на Google Drive има два основни проблема: - По време на процеса на качване вашият файл има TLS защита. Въпреки това, когато данните ви пристигнат пред портите на Google Drive, те се декодират за момент, преди да бъдат кодирани отново. Защо? Google бързо сканира и анализира файла, преди да го криптира. Има много малък шанс за изтичане на данните ви, но все пак има такъв. - Никога не контролирате криптиращите ключове, което означава, че никога няма да имате 100% контрол върху данните си в Google Drive. Да, файловете ви са защитени в Google Drive. Да, Google ги криптира. Но това не означава, че Google не ви използва за да печели (в края на краищата това е техният бизнес модел). Най-важното е да разбирате, че ако използвате безплатен продукт на Google, не бива да очаквате истинска и пълна поверителност. Големият въпрос е: Има ли значение това за нас? Google Drive е чудесна и лесна за използване услуга, от която ще е глупаво ако не се възползвате. Но не е разумно да я използвате за файлове с изключително поверителна информация. За тях може да използвате някоя от другите по-сигурни алтернативи. Добре е да знаете също така че може да увеличите допълнително поверителността и сигурността си в Google Drive, като използвате някой от тези 3 полезни инструмента. 1. Cryptomator Cryptomator е безплатен инструмент, с отворен код, който не изисква регистрация. Cryptomator работи на Windows, MacOS, различни Linux дистрибуции, iOS и Android. Cryptomator използва прозрачно криптиране, за да сте спокойни за вашите файлове. Основната разлика е добавянето на Cryptomator свод. Сводът се намира във вашия Google Drive профил, но имате виртуален хард диск за достъп и модифициране на вашите файлове. Cryptomator криптира всеки файл, който добавяте към виртуалния хард диск поотделно. 2. Boxcryptor Boxcryptor създава виртуално устройство на вашата система, след което автоматично добавя всички доставчици на облачни услуги към него. Boxcryptor действа като допълнителен слой сигурност за съществуващите ви файлове, което ви позволява да преглеждате, редактирате и запазвате криптираните файлове докато сте в движение. Що се отнася до сигурността, Boxcryptor използва AES-256 с RSA-4096 за криптиране за вашите файлове. 3. Rclone with Crypt Rclone е с отворен код и предлага широк спектър от контроли и персонализиране на процеса на синхронизиране на облачната услуга. Функцията за криптиране ви позволява да криптирате файловете си на компютъра си преди да ги качите в Google Drive. Ще се наложи да отделите време на инструмента, за да разучите как работи той. Вижте облачните услуги, които предлагат безплатно място за съхранение