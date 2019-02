Само защото сте по средата на телефонно обаждане, не означава, че не можете да изпълнявате и други задачи и да използвате устройството си и за други цели едновременно с това. Ако искате да разберете какво можете да правите на вашия iPhone, докато говорите с някой, разгледайте информацията на Make Use Of. 1. Да започнете втори разговор Можете да започнете едновременно втори разговор и да прескачате между двата с натискане на бутона. От това има много ползи. Например, разговаряте с колега и той ви пита кога е следващото съвещание, но вие не може да се сетите за часа. Може да сложите разговора на изчакване и да се обадите на друг ваш колега, за да разберете. За да започнете второ повикване, докато говорите по телефона, натиснете „Add Call“ от менюто за повикване. Можете да изберете един от вашите контакти или да докоснете таба „Keypad“, за да въведете номера ръчно. 2. Да преминете към FaceTime За да превключите към FaceTime, докоснете иконата FaceTime в менюто на повикване. Ако човекът, с когото говорите, е потребител на iOS, можете да конвертирате телефонното си обаждане в FaceTime разговор. FaceTime ви позволява да се виждате на екрана и въвежда допълнителни функции като Memoji, Live Photos и сигнали за входящо повикване. 3. Да направите конферентни разговори Изненадващо малко хора са наясно с този трик. Вашият iPhone предлага лесен начин за създаване на конферентни разговори за до пет души. За да започнете, следвайте същите стъпки като описаните по-горе за стартиране на второ повикване (натиснете бутона „Add Call“). След като другия контакт приеме вашето обаждане и установите връзка, менюто на екрана на вашия iPhone ще се промени и ще покаже няколко нови опции. Натиснете бутона „Merge Call“ и двата телефонни разговора ще се свържат в една линия. За да добавите още участници, повторете процеса Add Call > Merge Call. 4. Да сложите разговора на високоговорителя За да поставите вашия iPhone на високоговорител, натиснете бутона „Speaker“ в менюто за разговори. Тогава аудиото на разговора ще се възпроизвежда през високоговорителите на устройството. 5. Да преглеждате контактите си Лесно е да търсите в списъка си с контакти, по време на разговор на iOS устройство. Не е нужно дори първо да се връщате към началния екран. В менюто за разговори има бутон „Contacts“. 6. Да отговорите със SMS Не всеки път е удобно да водите разговори по телефона. Ако по някаква причина не може да вдигнете телефона, може да се възползвате от функцията за автоматично изпращане на SMS на лицето, което ви звъни. За целта натиснете бутона „Message“, докато телефонът звъни. Има три предварително написани опции, но може да въведете персонализирано съобщение, като натиснете съответната опция. Можете да презапишете трите опции по подразбиране, като отидете в Settings > Phone > Respond with Text и въведете желаните фрази. 7. Да заглушите разговор За да заглушите повикване на iOS, докоснете бутона „Mute“ от менюто на екрана. 8. Да зададете напомняне за разговор Докато телефонът ви звъни, имате възможност да вдигнете или да зададете напомняне за себе си. Това е друга функция, която е полезна в ситуации, в които не можете да отговорите на прозвъняване и не искате да забравите да върнете повикването по-късно. Налични са две възможности за напомняния. Първата автоматично ще ви напомни за пропуснатото повикване в рамките на един час. Втората ще задейства напомняне, когато открие, че сте напуснали настоящото си местоположение. За да работи втория метод, трябва да се уверите, че приложението Reminders има достъп до местоположението ви. За да активирате функцията, отидете в Settings > Privacy > Location Services и настройте „Reminders“ на „While Using the App“. 9. Да играете игра Ако имате iPhone 8 или по-ранен модел, натиснете бутона „Home“, за да се върнете към началния екран на iOS. За потребителите на iPhone X или по-късни модели, плъзнете пръст нагоре от долната част на екрана. Отворете любимата си игра по обичайния начин и се забавлявайте. 10. Да слушате подкаст Знаете ли, че вашият iPhone може да възпроизвежда едновременно аудио от разговора ви и от приложения като YouTube? Разговорът няма да бъде заглушен, докато възпроизвеждате друг звук. Това означава, че можете да гледате видеоклип, да слушате музика или подкаст, като същевременно водите разговор. Върнете се на началния екран, като използвате инструкциите, описани по-горе, и отворете приложение по избор. Вижте какво да направим, ако iPhone не се зарежда