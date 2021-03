Google представиха за първи път концепцията Privacy Sandbox преди две години. Този проект се разработва като алтернативна на бисквитките от трети страни в уеб браузърите. Компанията определя Privacy Sandbox като сигурна виртуална среда за персонализация, която гарантира поверителността на потребителите онлайн. Chrome 89 вече е в бета фаза на разработка и включва интерфейс за персонализация, който може да се активира с флага #privacy-sandbox-settings. Така ще добавите нов раздел в менюто с настройки "Privacy and security> Privacy sandbox". Секцията включва само един слайдер "Web crowd and ad measurement", който предлага допълнителна протекция срещу следенето в интернет. Функцията ще възпроизвежда релевантното съдържание на страниците без да им позволи да събират персонална информация. Това е възможно с иновативния подход на Privacy Sandbox, който "скрива" данните за трафика ни в голяма група от потребители, споделящи сходни интереси. Концепцията предлага изцяло различен начин на бизнеса да достигне до аудитория с подходящо съдържание и реклами онлайн, като гарантира поверителността на всеки отделен профил. На практика Privacy Sandbox групира много потребители в една база данни, което не позволява да се различи всеки един профил. Алгоритмите се обработват в самото устройство, за да гарантират, че личните данни на потребителите остават в браузъра и не са достъпни за трети страни. Представете си например голямо публично събитие, като концерт, където има много хора, но трудно можете да различите и идентифицирате присъстващите. Google тепърва ще разчитат на Privacy Sandbox в бъдещите версии на Chrome. Друго подобрение, което ни очаква в Google Chrome 89 е свързано с Discovery емисията от съдържание. Според данни на AndroidPolice публикациите в New Tab страницата на Google Chrome ще имат обновен дизайн, който, показва по-големи снимки. Вече няма да виждаме описанието, а само заглавието на статиите. Функцията за уеб споделяне също е част от Chrome 89. Това е инструмент позволяващ уеб приложенията да изпращат и получават данни с вграденото Share меню на смартфоните с Android. Oще от Digital: Google Chrome за Android ще поддържа гласови команди с Google Assistant