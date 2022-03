Mozilla активно подобряват възможностите на своя браузър. Firefox е една от най-предпочитаните алтернативи на Google Chrome. Системата на актуализации през няколко седмици гарантира, че потребителите имат достъп до най-новите функционалности и пачове за сигурност. Има различни ситуации, когато бихте искали да рестартирате Mozilla Firefox. Ето как можете да го направите, според HowToGeek: Ако е необходимо да отстраните проблем с отворен прозорец или плъгин може да рестартирате Firefox без да загубите активни табове. Един от най-лесните начини да го направите включва въвеждането на about:profiles в адресната лента и избора на Enter (Windows и Linux), или Return за macOS. След това открийте "Restart" раздела в горния десен ъгъл на "Аbout Profiles" страницата, която се отвори на екрана. За да рестартирайте браузъра като запазите всички отворени прозорци е необходимо да изберете опцията "Restart Normally". Firefox ще се затвори и след няколко секунди ще възпроизведе отново активните прозорци от предишната сесия. В случай, че има проблем с разширенията може да е полезно отварянето на about:profiles страницата и кликването върху "Restart with Add-ons Disabled". Изскачащ прозорец ще стартира "Troubleshoot Mode" режима на браузъра. Разполагате с две различни опции. Ако изберете "Refresh Firefox" ще обновите Firefox, като премахнете плъгините и възстановите фабричното състояние. Така ще изтриете всичките настройка. Кликнете "OK", ако искате да запазите плъгините и индивидуалните ви настройки. За да възстановите персонализациите и разширенията трябва да затворите всички прозорци, да рестартирате браузъра и да изберете "Restart Normally" от about:profiles. Oще от Digital: Най-иновативните разширения в Mozilla Firefox за 2021г.