Модерните уеб сайтове обикновено показват съдържанието в светла тема, която включва тъмен текст на по-ярък фон. През последните години на голяма популярност се радват Dark Mode режимите. Тъмните фонове имат своите предимства, особено когато работите с устройство, което има OLED дисплей. Хората, които използват Dark Mоde не натоварват толкова очите си, но също така могат да се възползват и от по-дълъг живот на батерията. Google Search не е изключение и също предлага възможност да променят цветната тема, съобразно своите предпочитания. Ако не сте доволни от Light темата, може лесно да активирате Dark Mode. Ето как да го направите, според MakeUseOf: Как да активирате Dark Mode в Google Search от десктопа По подразбиране Google Search се съобразява със системните настройки на вашето устройство. Можете да проверите в "Settings>Personalization>Color>Choose your default app" или ръчно да активирате тъмния режим в Google Search. 1. Отворете Google.com. 2. Логнете се в своя профил. 3. Изберете "More" в горния ляв ъгъл. 4. Преместете слайдера "Dark Mode" в активна позиция. Как да включите Dark Mode в търсачката от мобилни устройства 1. Отворете google.com от смартфона или таблета. 2. Ако искате Dark Mode автоматично да се въведе за всичките ви мобилни устройства изберете бутона за логин в горния десен ъгъл. 3. Профилната снима ще се покаже, когато сте логнати в самия акаунт. 4. Изберете "More" символа с трите хоризонтални точки. 5. Преместете слайдера до "Dark Them" в активна позиция. Ако не виждате бутона трябва да отворите "Settings" и от "Аppearance" менюто да изберете "Dark Theme". Остава само да скролнете и да запазите промените със "Save". Уведомление на екрана ще ви информира за активирането на тъмния режим, като изберете "OK", за да се съгласите и се върнете към началната страница на Google.