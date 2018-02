Виртуалните асистенти като Siri и Google Assistant представляват удобен начин да управлявате смартфоните си единствено с гласови команди. Предимствата на подобни програми са разнообразни, но също така тези услуги провокират редица дискусии свързани със сигурността на потребителите. Основната критика е свързана с опасенията, че подобни гласови асистенти не само записват командите ни, но също така подслушват и активират микрофоните ни без нашето знание. През последните месеци темата с този вид подслушване е доста актуална и закономерно повдига въпроса как да се предпазим от подобен сценарий. Aко и вие споделяте подобни притеснения е добре да знаете, че има как лесно да се справите със ситуацията. Необходими са само няколко кликвания, за да спрете Google да активира микрофона и да подслушва комуникацията ви независимо какво правите. Ето и кои стъпки да следвате, информира MakeUseOf: 1. Oтворете "Settings" и изберете "Google". 2. Кликнете " Search" опцията, която ще откриете в раздела "Services". 3. Следващата стъпка е да изберете "Voice" и да откриете опцията " Voice Match". 4. Необходимо е да спрете "OK Google" функцията, която може да е активирана на смартфона ви. 5. За да сте напълно сигурни спрете и "While Driving" слайдера. Разполагате и с възможността да спрете цялата история на гласови търсения, която е свързана с акаунта ви в Google. В този случай трябва просто да отворите Activity Control страницата и да изключите "Voice and Audio Activity" слайдера. Ако изпитвате съмнения винаги има как да разберете от менюто с настройки кое приложения има достъп и използва микрофона на смартфона с Аndroid. По този начин ще сте сигурни, че дори да не знаете устройството не ви подслушва незабелязано. Вижте как да настроим няколко потребителски профила в смартфон с Android