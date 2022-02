Регистрирането на профил в Google е задължително условие, за да може да се възползвате от пълния потенциал на приложенията и услугите на компанията. Всеки акаунт предлага безплатно пространство от 15GB, което се синхронизира с Google Drive. Облачната услуга предлага лесен и удобен начин да имате достъп до файловете и документите от всичките си устройства. Откриването на файлове в Google Drive oбикновено е лесна задача, заради алгоритмите за търсене на Google. Все пак това не означа, че няма място за нови ъпгрейди и подобрения, които да улеснят потребителите. Подходящ пример е функцията Search Chips, която цели да съкрати допълнително времето за намиране на файлове в Google Drive. Според последните данни на TheVerge вече се разпространява ъпдейт до Workspace потребителите, който предлага достъп до функцията. В това число влизат G Suite Basic и Business акаунтите, което ще позволи на повече хора да използват Search Chips. Бета тестовете с функцията започнаха още през ноември, като Google се нуждаеха от повече време да осигурят най-доброто на потребителите. Интеграцията на Search Clips ще предложи възможност да филтрирате резултатите по локация, тип файл, дата на редакция, потребители, задачи, споделени лейбъли и др. Moже да използвате функцията по стандартния начин като въведете своята заявка. След това ще видите под полето за търсене шест падащи менюта с филтри като Location, File Type, People, Last Modified, Title only и To do. Изберете един от тях, за да филтрирате резултатите от търсенето на документи и файловe в Google Drive. Припомняме ви, че Search Chips се поддържа от Gmail още от 2022г. Още от Digital: 5 полезни трика в Google Drive, които може би не знаете